【裝修攻略@iM網欄】防水騙局 打針無用

2023年，網絡上出現鋪天蓋地的防水騙局，聲稱「免打拆、快捷解決漏水問題」，並以「到時計番料錢」的方式，在施工後對戶主「大劏特劏」……

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「東張西望」節目亦採訪了裝修學院關於這些防水廣告的施工問題。裝修學院校長Simon在節目專訪中指出：

1. 雖然小型維修有到現場才報價的做法，但相關工程計法是有標準的，例如打針工程會按針頭收費，不可能按物料收費、以「斷斤秤」藥水的方式「實報實銷」。因為打針處理的是幼細縫隙，企缸而言最多只能打1至2kg左右，而且物料本身也不值錢。

2. 打40斤會膨脹的物料到地台，一來並無承托結構的能力，二來會導致瓷磚谷起，三來會出現誇張的造價。40斤即24升藥水，以每斤480元計算，費用為20,000元以上。

3. 如果想保障自己，固然不要同意支付無上限的「材料錢」。要不先進行報價，要不先議定好工序，全部有白紙黑字或WhatsApp作準，以免到時口同鼻拗。

▲ 打針防漏

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作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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