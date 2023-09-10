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湯文亮：應趁有能力時買樓

名人薈萃 06:00 2023/09/10

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近日報紙經常報道一些蝕讓或者劈價成交，而利息又高企，令人誤會樓價大跌，於是有不少還未買樓的人製作視頻，取笑那些有樓的業主。其實，樓價在去年下跌15%之後，今年有5%回升，甚至在最近3個星期有1%升幅，整體表現已經不錯。

同場加映：【青姐話】真升？反彈？虛火？

青姐話
【青姐話】真升？反彈？虛火？

在3年疫情之後，香港整體經濟仍未回復正常，大家都不要太苛求，況且在近幾年買了樓才會有損失，如果買了十年八載或更長時間，利潤之深根本無可估計，筆者不明白那些無樓的人，為何要公開取笑有樓的業主。

鼓勵趁年輕時買樓

如果有人問筆者是否應該首置，首先要知道他的年齡，如果是30歲上下，筆者鼓勵他們買樓，因為一般人的買樓黃金期大約有20年，由30歲開始到50歲，如果筆者不鼓勵這些年輕人買樓，到他們年紀大的時候就會怨恨筆者，原因是他們很難租到比較優質的單位。

一般業主都不想租樓給年紀較大的人，市道不好就無辦法，但現在租務市場非常熾熱，租金比市初時最少上升了10%，到今年年底租金上升15%應該沒有問題。
在這個情況下，優質地區業主不想租樓給年紀較大的人，不過又不用擔心，年紀大的人並不是租不到樓，而是要搬去人均年齡比較大的社區，例如大角咀、土瓜灣等。
事實上，如果年輕人不買樓而去租樓，是浪費他們的能力，將自己最佳狀態貢獻給業主，替他們供樓。

年過半百不宜買樓

如果問筆者應否買樓的是，接近或超過50歲的人，筆者一定不鼓勵他們買樓，即使他們可以付出較多的首期，但已經過了人生賺錢的黃金時間，如果做高管當然無問題，但一般中層隨時可被替代。

換句話說，他們隨時會失去收入，鼓勵這些人買樓，即是害了他們，倒不如安安份份繼續租樓，替業主供樓。

由於現在利息高企，將相當於樓價的資金五成做定期存款，利息收入隨時可以租到同樣單位，但利息並不是永遠高企。

當利息回落，定期存款收入就不能支付租金，如果到時才考慮買樓，可能要多付一大筆樓價，故此如有需要，何不趁自己有能力的時候買樓。

老實說，根本不用製作視頻叫人不要買樓，就算想買都未必買得到，因為一般業主都沒有賣樓壓力，不到合理價他們不會考慮，除非是那些低層方向不佳單位，無謂枉作小人。

節錄自第826期《iMoney Wealth》鑑古知今

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