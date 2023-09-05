土耳其總統埃爾多安會晤普京 稱或很快恢復黑海糧食協議

土耳其總統埃爾多安和俄羅斯總統普京討論恢復黑海糧食協議的可能性，埃爾多安會談後表示，很快就有可能恢復糧食協議。

埃爾多安對找到解決方案和消除缺陷表示樂觀，土耳其和聯合國提出了解決俄羅斯擔憂的建議。埃爾多安建議烏克蘭在談判中軟化立場，向非洲出口更多糧食。

該協議旨在通過促進烏克蘭糧食出口緩解糧食危機，而由於糧食和化肥出口受阻，俄羅斯於7月退出了該協議。

烏克蘭外長Kuleba不同意這一建議，強調必須堅持原則立場，抵制俄羅斯的壓力。普京重申俄羅斯願意重返協議，但要求西方取消對俄羅斯農產品出口的限制。他認為，俄羅斯退出協議並沒有造成糧食短缺或價格上漲。

普京強調，支付、物流和保險方面的障礙阻礙了俄羅斯的出口。爭議的焦點是俄羅斯預計糧食收成將達到1.3億噸，其中6,000萬噸用於出口。聯合國秘書長早前向俄羅斯提出恢復協議的建議。

俄羅斯的要求之一是將俄羅斯農業銀行重新接入SWIFT國際支付系統。普京澄清說，以較低價格向土耳其供應俄羅斯糧食的計劃並非原協議的替代方案。此外，俄羅斯即將與6個非洲國家達成糧食供應協議。

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