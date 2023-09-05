雪佛龍澳洲LNG項目面臨兩周全面罷工 供應或緊張

雪佛龍（CVX）在澳洲的Gorgon和Wheatstone液化天然氣（LNG）項目的工人計劃從9月14日開始舉行為期兩周的全面罷工，原因是勞資雙方在薪酬和條件方面存在分歧。

相關工會與澳洲公平工作委員會（Fair Work Commission）的調解會談正在進行中，但其決定升級受工業行動，表明缺乏進展。這引發了人們對澳洲LNG出口中斷的擔憂，可能會影響全球天然氣市場。如果這種情況持續下去，亞洲買家在購買LNG貨物時可能會超過歐洲買家。

該工會已經呼籲從9月7日開始在雪佛龍的Gorgon和Wheatstone項目舉行為期七天的罷工，這兩個項目佔全球LNG產能的5%以上。他們計劃在9月14日之前進行更短時間的停工和任務限制，並有可能將罷工延長至月底，以迫使雪佛龍同意他們的條件。

Gorgon的年出口能力為1,560萬噸，而Wheatstone的年出口能力為890萬噸。這種情況對全球LNG市場和不同地區之間的LNG貨物競爭都有影響。

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