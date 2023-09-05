【數據產業】將軍澳創新園數據技術中心　將提供支援虛擬服務新設施

▲ 科技園公司首席企業發展總監姚慶良表示，數據技術中心DT hub下階段將提供更多支援虛擬服務的新設施，並會在適時公布。

為推動本港數據產業發展，香港科技園公司早前於將軍澳工業邨新興建數據技術中心DT Hub（Data Technology Hub）。香港科技園公司今（9日）舉行傳媒導覽，科技園公司首席企業發展總監姚慶良表示，回顧數據技術中心DT hub選址將軍澳，主要因為在數碼基建及網絡連接上的優勢，目前設有22萬平方呎辦公室空間專供數據研究及技術發展，下階段將提供更多支援虛擬服務的新設施，並會在適時公布。

姚慶良指，位於大埔、元朗和將軍澳的三個創新園整體使用率達到92%，共有超過180間科企。至於目前數據技術中心DT hub的使用率，已超過50%。

其中一間初創集智坊（datax.io）客戶總監馮兆軒（Aric）透露，在去年9月開始，「以相等於市面上類似辦公室，約半價的租金」，進駐該數據技術中心，辦公室面積為2,000多呎。

該初創主要透過AI技術轉化為商業上可行的解決方案，提供OCR文字辨識，物件及動作識別（Object & action detection）、Al 廣東話語音識別轉寫及生成字幕工具等。Aric透露，目前為食環署提供AI視覺運算方案以監測鼠患黑點情況，也可受惠於DT Hub支援高速網絡連接的優勢，提升偵測效率及支援AI服務。

此外，另一租戶藍點子（香港）聯合創辦人及行政總裁梁仲明表示，進駐DT Hub後，預期除了有方便團隊工作的辦公室，還有更多機會夥拍中心內其他不同類型初創如AI公司，合作構思新產品。他舉例，最近提供一系列智能酒店解決方案，如客服機械人協助處理check-in辦理入住手續，也是透過科技園網絡，「我們原本專注開發軟件，其中硬件也是由第三方公司，透過科技園公司網絡獲得合作機會。目前還為海外包括澳洲、馬來西亞及新加坡等，超過30間酒店提供服務。」

記者：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips：