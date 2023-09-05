6年前購馬鞍山星鏈海套三房戶　現帳蝕137萬　貶值12%

新盤訂價貼市，搶去大批市場購買力，二手市場連錄蝕讓成交，有買家早於2017年買入馬鞍山星漣海三房單位，但現帳面蝕逾一成離場。中原地產胡耀祖說，星漣海2B座低層F室，實用面積765平方呎，三房連套房間隔，原開價約1,080萬元，議價後以1,016萬元易手，實用呎價約13,281元。

據了解，原業主於2017年以1,153萬元購入單位，持貨約6年，現賬面蝕約137萬元離場，物業期內貶值約12%。

胡耀祖指，買家為用家，見單位價錢合理，間隔合用，即決定入市單位自用。

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