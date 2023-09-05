【日本旅遊】日本大阪賭場度假村開幕時間押後至2030年秋季　新造價增18%

▲ 【日本旅遊】日本大阪賭場度假村開幕時間押後至2030年秋季

日本大阪開賭的日期將押後。據《GGR Asia》報道指，日本大阪當局已經將賭場綜合度假村的開幕時間，由原先的2029年秋冬季，延遲至最快2030年秋季，同時賭場度假村項目的初始投資造價將增加1900億日圓（約100億港元），較原先造價增加17.6%。

報道指，賭場綜合度假村的完工日期，亦由2029年夏秋季，押後至2030年夏季。根據新方案，債務融資部分會維持於5500億日圓，而股本融資部分則會由5300億日圓，提高至7200億日圓。新方案仍需日本政府批准。

股本融資部分將由美高梅中國 （02282） 的母公司美高梅國際及日本金融企業歐力士承擔，各方持股將由40%提升至42.5%，至於另一投資者的持股則將由20%降至15%。

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編輯：陳韻妍