映灣園2房平台特色戶600萬「超低價」沽　平過普通分層單位

二手成交持續低企，中原地產曹嘉華說，東涌區上月錄22宗二手買賣按月跌15%，已連續四個月處於20宗水平附近，交投相當低迷，業主要大幅減價才有望成功沽貨。近期東涌映灣園有兩平台特色戶以600萬元「超低價」沽出，造價平過普通分層單位。

曹嘉華說，映灣園11座低層F室，實用面積525平方呎，兩房間隔，外連平台，5月最初開價738萬元，終累減138萬元，以600萬元沽出，實用呎價11,429元。他續說，屋苑上月普通分層兩房戶最平成交價約633萬元，形容是次特色單位造價平過分層單位，屬「超低價」成交。

資料顯示，原業主於2010年初以約243萬元購入單位，持貨13年，現賬面獲利約357萬元，物業期內升值約1.5倍。

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