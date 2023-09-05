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買家心儀頂層戶　美孚新邨兩房608萬成交

股樓投資 18:56 2023/09/05

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香港置業方文偉表示，二手成交量處於低位，個別業主叫價態度回軟，願意減價放售。其中有買家斥608萬元購入美孚新邨兩房戶，實用呎價約11,075元，屬市價成交。

上述售出單位為美孚新邨一期百老匯街25號極高層，實用面積約549平方呎，屬2房間隔，望內園景。方文偉稱，原業主以約630萬元放盤低半天即獲區內客洽詢，雙方經議價後決定以608萬元易手，實用呎價約11,075元。據悉，新買家心儀單位位於頂樓，故睇樓1次即決定購入單位。

資料顯示，原業主於2013年9月以約505萬元購入，是次轉手帳面獲利約103萬元，單位期內升值約20%。

延伸閲讀：【多相】名雋現樓示位陪你睇 現代風格配合典雅家具【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

美孚新邨 香港置業 二手市場

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6年前購馬鞍山星鏈海套三房戶　現帳蝕137萬　貶值12%
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