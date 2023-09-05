【內房危機】萬科8月合同銷售226億 跌27% 首8個月銷售跌11%至2485.9億

萬科企業（02202）公布，8月份實現合同銷售金額226.1億元（人民幣，下同)，按年跌27%，按月則升2.5%，實現合同銷售面積157.6萬平方米。

萬科周二（5日）收報9.64元，跌2.3%，成交額1.3億元。

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萬科首8個月累計合同銷售金額2,485.9億元，按年跌11.2%。實現合同銷售面積1,624.5萬平方米。

據內媒報道，萬科今年下半年有28個新項目推出，主要分布在上海、杭州、合肥、成都等主要城市。同時，下半年計劃交付17.9萬套房。

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記者：李兆明