【有相睇】緻藍天三房套半年累減200萬　外國回流客1050萬承接

二手樓價持續調整，日出康城緻藍天三房套戶放盤約半年，累減200萬元，終獲外國回流客承接。美聯物業黃麗貞說，日出康城緻藍天3座中層LA室，實用面積801平方呎，三房套連儲物室間隔，附有雅致裝潢，日前以1,050萬元易手，實用呎價約13,108元。

黃麗貞透露，據悉單位最初3月開價，當時叫價1,250萬元，業主為加快促成交易，於8月底下調叫價至1,200萬元，並獲外國回流客洽購，終累減200萬元，即約16％，以1,050萬元易手。從圖片可見，單位有企理裝修。

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資料顯示，原業主於2015年5月以746.6萬元購入上述單位，持貨8年，現帳面賺303.4萬元，物業期內升值約40.6%。

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