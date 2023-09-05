  • 30°C
香港時間 : 2023905日 (週二) 18:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】緻藍天三房套半年累減200萬　外國回流客1050萬承接

股樓投資 17:58 2023/09/05

分享：

分享：

二手樓價持續調整，日出康城緻藍天三房套戶放盤約半年，累減200萬元，終獲外國回流客承接。美聯物業黃麗貞說，日出康城緻藍天3座中層LA室，實用面積801平方呎，三房套連儲物室間隔，附有雅致裝潢，日前以1,050萬元易手，實用呎價約13,108元。

黃麗貞透露，據悉單位最初3月開價，當時叫價1,250萬元，業主為加快促成交易，於8月底下調叫價至1,200萬元，並獲外國回流客洽購，終累減200萬元，即約16％，以1,050萬元易手。從圖片可見，單位有企理裝修。

點擊圖片放大
+5
+4

資料顯示，原業主於2015年5月以746.6萬元購入上述單位，持貨8年，現帳面賺303.4萬元，物業期內升值約40.6%。

 

延伸閱讀【多相】名雋現樓示位陪你睇 現代風格配合典雅家具【下一頁

點擊圖片放大
+7
+6

同場加映【青姐話】真升？反彈？虛火？

青姐話
【青姐話】真升？反彈？虛火？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 緻藍天 二手市場 美聯物業

下一篇文章

【減價風潮】業主減價逾一成求售　嘉亨灣三房1580萬轉手
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北上消費】深港一卡通啟用 適用於本港及全國327個城市
【北上消費】深港一卡通啟用 適用於本港及全國327個城市
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【北部都會區】港深西部鐵路將招標 傳港鐵外另有三企業競逐
【北部都會區】港深西部鐵路將招標 傳港鐵外另有三企業競逐
滙豐歡迎不同人才加入　成為卓越理財客戶經理
滙豐歡迎不同人才加入　成為卓越理財客戶經理
【職場熱話】27歲女審計師月入2.7萬被嘲諷 網民：做Big 4有5年經驗工資至少有6至7萬
【職場熱話】27歲女審計師月入2.7萬被嘲諷 網民：做Big 4有5年經驗工資至少有6至7萬
【謎底解開】麥當勞咖啡宣布退休引全城熱話 原來由McCafé 咖啡「接棒」登場 入內文即睇有咩優惠
【謎底解開】麥當勞咖啡宣布退休引全城熱話 原來由McCafé 咖啡「接棒」登場 入內文即睇有咩優惠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款