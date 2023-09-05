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【王衛旗下】順豐控股勁沽1.1億股先豐服務、帳面蝕77.5%　後者近月遭美納出口管制清單

股市 17:39 2023/09/05

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【王衛旗下】順豐控股勁沽1.1億股先豐服務、帳面蝕77.5%　後者近月遭美納出口管制清單

近月遭美國商務部納入出口管制清單的先豐服務集團 （00500） 被第四大股東、內地富豪王衛旗下順豐控股（深：002352）周二（5日）大手沽貨，場外出售1.1億股，平均價每股0.18元，套現1980萬元，持股量一口氣由8.11%或1.95億股，降至3.54%或8501.5萬股，帳面勁蝕77.5%。

王衛旗下順豐控股去年1月場外斥資1.56億元入股先豐服務，平均價每股0.8元，涉約1.95億股，持股量由0%一踴至逾8%，今次順豐控股沽出1.1億股，預計帳面淨蝕6820萬元。

先豐服務集團今年6月公布，美國商務部稱公司利用西方及北約的資源向中國軍事飛行員提供培訓，有違其國家安全及外交政策利益。先豐服務當時指出，從未參與涉嫌活動，並不知悉為何被納入實體清單的任何原因。美國商務部從未與公司聯繫。

ET財智Talk
【ET財智Talk】 美股「9月魔咒」會否應驗？高富金融梁偉民分析後市走勢及部署攻略

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【中美角力】遭美列入出口管制名單　先豐服務：從未參與涉嫌活動　順豐創辦人王衛持股逾8%

【新股IPO】順豐控股：H股上市備案申請材料獲中證監接收

 

A股 港股 先豐服務集團（00500） 王衛 順豐控股（深：002352）
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