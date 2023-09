F1車手辛斯意大利站奪亞軍 同日失421萬名錶當街追賊

一級方程式賽車(F1)29歲西班牙車手辛斯(Carlos Sainz Jr.)周日(3日)於意大利站賽事奪得亞軍,豈料僅相隔數小時就被搶去價值54萬美元(約421.1萬港元)的名錶。辛斯當街奮力追賊,終於奪回心愛手錶。

紐約市鼠患成災 推另類「觀鼠旅遊」吸引旅客 【下一頁】

事發於當晚8點半左右,辛斯仍穿著所屬的車隊制服,手腕則佩戴瑞士品牌Richard Mille的手錶,卻在米蘭一間酒店附近遇劫。

當賊人搶去名錶後,辛斯與車隊成員和一眾路人合力追賊,才取回名錶。

Carlos out of breathe from chasing his own thieves everyone patting him on the back telling him good job🥹🥹😭😭😂



Tearsssssss pic.twitter.com/1jwiEmzBvR