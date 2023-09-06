F1車手辛斯意大利站奪亞軍 同日失421萬名錶當街追賊

一級方程式賽車（F1）29歲西班牙車手辛斯（Carlos Sainz Jr.）周日（3日）於意大利站賽事奪得亞軍，豈料僅相隔數小時就被搶去價值54萬美元（約421.1萬港元）的名錶。辛斯當街奮力追賊，終於奪回心愛手錶。

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事發於當晚8點半左右，辛斯仍穿著所屬的車隊制服，手腕則佩戴瑞士品牌Richard Mille的手錶，卻在米蘭一間酒店附近遇劫。

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當賊人搶去名錶後，辛斯與車隊成員和一眾路人合力追賊，才取回名錶。

Carlos out of breathe from chasing his own thieves everyone patting him on the back telling him good job🥹🥹😭😭😂



Tearsssssss pic.twitter.com/1jwiEmzBvR — Leema⁵⁵ | CARLOS DAY (@Halyma221) September 4, 2023

從網上流傳影片可見，辛斯取回名錶時仍在路邊喘氣。

他翌日於社交平台X（前稱Twitter）發文，形容他周日在米蘭經歷了一件不幸的事。但他認為最重要是所有人都平安沒事，而今次僅為不愉快的小事。

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米蘭警方於現場拘捕匪徒，並鎖上手銬。

不過事件惹來網民熱議，有人指辛斯今次成功追賊，反映運動員的體能特別出色。

有網民則關注名錶，笑言價值54萬美元的手錶應該「識飛」。但也有網民質疑沒有必要在街頭佩戴如此昂貴的手錶，此舉如同自找麻煩。

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責任編輯：鄭錦玲