【綠債2023】綠色債券入場費1萬享4.75厘保底息　富昌推16項優惠、耀才新舊客均11免、有銀行10免+抽獎可贏$3888（不斷更新）

▲ 一文看銀行券商認購綠債優惠

第二批綠色零售債券（Retail Green Bond）發行細則已公布，各大銀行及券商陸續公布認購綠色債券的優惠。本網將綜合認購綠債的優惠詳情。

耀才新舊客均享「11免」

耀才證券 （01428） 稱，新舊客戶除在即日起可優先認購外，並推出「11 免」優惠，包括豁免認購利息、按金、認購手續費、暗盤買賣佣金、存入費、存倉費、轉倉費、託管費、不動戶費、到期贖回費、代收股息手續費。

耀才證券行政總裁兼執行董事許繹彬稱，依現行銀行定期的息率有所回落跡象，未來息口的走勢亦傾向下行，因此是次綠債每年均有保底4.75 厘的回報，相信對「好息」的投資者是非常吸引，預期「綠債」是次市場反應亦會非常踴躍，建議每人認購10 至15 手。

輝立推「11免」

輝立證券表示，推出「11免」優惠，包括免融資利息、免按金、手續費低至$0、免存入費、免存倉費、免託管費、免不動戶費、免贖回費、暗盤買賣佣金全免、暗盤買賣平台費全免、上市後買入免佣金。

手續費計算方面，設4款入票選擇，若以孖展認購1萬元到2萬元，享零手續費；以孖展認購3萬元至5萬元，手續費收68元；以孖展認購6萬元至10萬元，手續費收138元；若全數以現金認購，則豁免手續費。

至於其他交易優惠方面，經輝立申請並獲分配的綠色債券於暗盤沽出佣金全免；至於凡經輝立申購綠色債券，於暗盤（下午4時15分至6時30分）首50萬元金額的買盤免佣；此外，上市後經網上自行落盤買入政府發行的綠色債券（2022年及23年） 及通脹掛鈎債券（iBond）亦一律免佣。

富昌推16項優惠 包括「15免」

富昌證券為綠債推出16項優惠，當中設有「15免」，包括免按金、免孖展利息、免暗盤買賣佣金（網上交易）、免上市後買入佣金、免認購手續費、免到期贖回費、免託管費、免存入費、免存倉費 、免轉倉費、免代收股息手續費、免不動戶費、免港股佣金、免港期100張佣金、免費送港股、美股、港期、美期手機版串流報價，另轉倉再送高達1萬港元佣金券。

恒生推「8免」優惠

恒生銀行 （00011） 提供各種線上線下認購渠道，並同時推出8項費用豁免優惠，包括免認購手續費、保管費、代收利息費、到期贖回費、以「場外交易」形式賣出債券手續費、債券轉入費（非經中央結算系統）、債券轉出費（非經中央結算系統）及透過香港聯交所買入「綠色零售債券」的買入證券存入費。

恒生投資及財富管理部主管連錦東表示，隨零售投資者愈益關注ESG主題及綠色金融產品帶來的環境效益，相關產品的需求日益增加，這批綠色零售債券的保證息率達4.75%，可在現時的波動環境下為投資者提供穩定回報，相信認購反應會十分踴躍。

致富提供「8免」優惠 新客賞300元超市禮券

致富提供8免優惠，包括免現金申請手續費、贖回費、 代收股息費、存倉費、不動戶費、存入費、託管費、以及平台費。

新客戶（開戶前6個月內未持有任何類型帳戶） 有3重賞，凡於9月15日起透過「致富通」應用程式、又或經「遙距開戶通」開立帳戶，即可享300元超市禮券，以及價值約300元ETF（先到先得，送完即止），免費港美股即時報價。

同時，現有客戶成功推薦一位親朋戚友於網上開立帳戶，可獲100元超市禮券。

滙豐：認購可獲豁免7項收費

滙豐表示，該行客戶可透過網上理財、電話理財及分行申請認購綠債，並可獲豁免以下收費包括：認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用、由其他經紀行轉入至滙豐費用、轉貨申請手續費（於債務工具中央結算系統（CMU）與中央結算及交收系統（CCASS）之間）。

信銀國際推「7免」

信銀國際推出「7免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

花旗：認購可獲豁免6項收費

花旗銀行表示，客戶可以於各分行以債券戶口形式認購零售綠色債券，並獲豁免6項收費，包括認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、存入費以及轉出費。

渣打推「6」免優惠

渣打香港（02888）推出「6免」優惠，包括豁免認購手續費、託管服務費、代收利息費、贖回到期債券費、賣出債券費及將債券轉至渣打股票投資戶口的費用。

上商推「10免」優惠 認購可參與抽獎

上海商業銀行公布，為認購綠債的客戶提供「十免」優惠，豁免包括認購手續費、保管費、代收利息費、轉倉費、場外二手市場交易費、到期贖回費、以股票形式存入之費用、以債券形式存入之費用、經港交所交易平台買入之經紀佣金（新證券客戶特享）、經港交所交易平台沽出之經紀佣金（新證券客戶特享）等。

該行客戶於完成認購後可參與「ESG投資大抽獎」，贏取現金獎賞。凡於2023年9月18日至10月31日透過該行分行或個人網上銀行完成認購指定ESG投資產品（包括綠色債券2023），每完成指定交易一次，即可獲得一次抽獎機會；經個人網上銀行認購更可額外獲享一次抽獎機會。每名客戶最高可獲享10次抽獎機會，贏取高達3888元現金獎賞。

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