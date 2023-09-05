【綠債2023】綠色債券入場費1萬享4.75厘「保底息」　恒生率先公布認購綠債優惠（不斷更新）

▲ 一文看銀行券商認購綠債優惠

第二批綠色零售債券（Retail Green Bond）發行細則已公布，各大銀行及券商陸續公布認購綠色債券的優惠。本網將綜合認購綠債的優惠詳情。

恒生銀行 （00011） 提供各種線上線下認購渠道，並同時推出8項費用豁免優惠，包括免認購手續費、保管費、代收利息費、到期贖回費、以「場外交易」形式賣出債券手續費、債券轉入費（非經中央結算系統）、債券轉出費（非經中央結算系統）及透過香港聯交所買入「綠色零售債券」的買入證券存入費。

恒生投資及財富管理部主管連錦東表示，隨零售投資者愈益關注ESG主題及綠色金融產品帶來的環境效益，相關產品的需求日益增加，這批綠色零售債券的保證息率達4.75%，可在現時的波動環境下為投資者提供穩定回報，相信認購反應會十分踴躍。

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