  • 30°C
香港時間 : 2023905日 (週二) 18:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【綠債2023】綠色債券入場費1萬享4.75厘「保底息」　恒生率先公布認購綠債優惠（不斷更新）

Hot Talk 17:23 2023/09/05

分享：

分享：

一文看銀行券商認購綠債優惠

第二批綠色零售債券（Retail Green Bond）發行細則已公布，各大銀行及券商陸續公布認購綠色債券的優惠。本網將綜合認購綠債的優惠詳情。

專家教認購綠債4大醒招【下一頁】

零售綠色債券「保底息」認購詳情【下一頁】

恒生銀行 （00011） 提供各種線上線下認購渠道，並同時推出8項費用豁免優惠，包括免認購手續費、保管費、代收利息費、到期贖回費、以「場外交易」形式賣出債券手續費、債券轉入費（非經中央結算系統）、債券轉出費（非經中央結算系統）及透過香港聯交所買入「綠色零售債券」的買入證券存入費。

恒生投資及財富管理部主管連錦東表示，隨零售投資者愈益關注ESG主題及綠色金融產品帶來的環境效益，相關產品的需求日益增加，這批綠色零售債券的保證息率達4.75%，可在現時的波動環境下為投資者提供穩定回報，相信認購反應會十分踴躍。

相關文章：【綠色債券】陳浩濂：香港去年發行綠債總額排亞洲第一　引導國際資金進入大灣區綠色項目

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】原鑽價格大跌4成　年輕人拒交智商稅？DeBeers有份推跌市？

開啟hket App，閱讀全文
債券 可持續發展 ESG 綠色金融 銀行 零售 香港 綠色債券 恒生銀行（00011）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【內房銷售】萬科企業上月銷售跌27%　一文看清內房8月銷售數據（不斷更新）

下一篇文章

【跨境電商】調查：香港消費者選擇跨境電商平台最重視價錢　3分1人每次平均消費200至399元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港麥當勞】麥當勞咖啡退休？　麥當勞：周二起免費升級McCafé咖啡、一連四日$10歎Latte（第二版）
【香港麥當勞】麥當勞咖啡退休？　麥當勞：周二起免費升級McCafé咖啡、一連四日$10歎Latte（第二版）
【恒指夜期】夜期收市跌83點　滙市變動不大（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌83點　滙市變動不大（不斷更新）
【港元定存】港元定存息最高13.8厘 仲有幾多間港銀有5厘息？
【港元定存】港元定存息最高13.8厘 仲有幾多間港銀有5厘息？
【華為突破禁令】華為Mate 60 Pro開售現人潮　證實採用中芯代工芯片、中芯抽升11%
【華為突破禁令】華為Mate 60 Pro開售現人潮　證實採用中芯代工芯片、中芯抽升11%
【內房危機】內地一線城市推「認房不認貸」周末成交激增、內房股急彈　融創彈逾三成、碧桂園脫離毫子股
【內房危機】內地一線城市推「認房不認貸」周末成交激增、內房股急彈　融創彈逾三成、碧桂園脫離毫子股
【港股收市】融創再升25%　國藥跌8%、小米跌6%　恒指跌387點（不斷更新）
【港股收市】融創再升25%　國藥跌8%、小米跌6%　恒指跌387點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款