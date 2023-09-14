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【綠債2023】綠債入場費1萬享4.75厘保底息　銀行券商紛推手續費豁免、抽獎吸認購（不斷更新）

Hot Talk 16:23 2023/09/14

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一文看銀行券商認購綠債優惠

第二批綠色零售債券（Retail Green Bond）發行細則已公布，各大銀行及券商陸續公布認購綠色債券的優惠。本網將綜合認購綠債的優惠詳情。

經銀行認購新批綠債豁免收費項目：

銀行認購綠色債券優惠滙豐恒生中銀香港渣打東亞花旗工銀亞洲建行亞洲大新信銀國際交行香港上商創興招商永隆
認購手續費
託管服務費
代收利息費
到期贖回費
二手買賣交易／手續費      
轉倉費  

經證券行認購新批綠債豁免收費項目：

證券行認購綠色債券優惠富昌耀才致富輝立長橋老虎富途
認購手續費
託管服務費
代收利息費
到期贖回費
二手買賣交易／手續費    新客專享
轉倉費    

除了上述豁免收費之外，不少銀行或證券行都提供額外推廣優惠：

中銀香港—認購可參與iPhone 抽獎

  • 成功認購的客戶更可參加抽獎，有機會贏取最新型號iPhone等超過100份豐富獎品

恒生銀行—參與抽獎可獲1萬元Apple Store 禮品卡

  • 購買綠色零售債券符合該行7月至9月舉行的「網上投資服務大抽獎」，有機會贏取10,000元Apple Store禮品卡，名額30個。該抽獎供以網上參與恒生18項指定項目的用家參與，每完成一個項目，可獲1次機會，最多共18次抽獎機會。

長橋證券—新客可獲1800港元回贈

  • 新客存入1萬港元資金，留存180天並完成8次交易，可獲1800港元現金回贈

專家教認購綠債4大醒招【下一頁】

零售綠色債券「保底息」認購詳情【下一頁】

專家料認購反應非常躍躍

耀才證券 （01428） 行政總裁兼執行董事許繹彬稱，依現行銀行定期的息率有所回落跡象，未來息口的走勢亦傾向下行，因此是次綠債每年均有保底4.75厘的回報，相信對「好息」的投資者是非常吸引，預期「綠債」是次市場反應亦會非常踴躍，建議每人認購10至15手。

工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，政府即將發行的新一批綠色零售債券，保證息率由去年的2.5厘大幅上調至4.75厘，回報相當吸引。自政府去年首度發行綠色零售債券以來，市場對綠色金融產品的認知及接受程度已大大提升。現時市場普遍預期美國加息周期已接近尾聲，聯儲局明年可能開始減息，今批綠債作為中長期防守性投資，每半年派息一次，回報吸引，有助投資者鎖定未來3年利息。

尹可豐又說，參考去年綠色零售債券的認購結果，認購4手或以下可獲全數配發，建議投資者可按個人財務狀況及投資策略決定認購手數。

另外，綠債設有二手交易市場，申請人可因應市況及自身財務狀況於二手市場放售綠債，靈活調配投資資金，攻守兼備。參考近期銀色債券的認購反應，是次綠債的入門認購金額低至一萬元，有望可吸引更多年輕一代認購，預期今次認購金額及人數會較過往為高。

恒生投資及財富管理部主管連錦東表示，隨零售投資者愈益關注ESG主題及綠色金融產品帶來的環境效益，相關產品的需求日益增加，這批綠色零售債券的保證息率達4.75%，可在現時的波動環境下為投資者提供穩定回報，相信認購反應會十分踴躍。

相關文章：

【綠色債券】陳浩濂：香港去年發行綠債總額排亞洲第一　引導國際資金進入大灣區綠色項目

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