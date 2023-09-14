【綠債2023】綠債入場費1萬享4.75厘保底息　銀行券商紛推手續費豁免、抽獎吸認購（不斷更新）

▲ 一文看銀行券商認購綠債優惠

第二批綠色零售債券（Retail Green Bond）發行細則已公布，各大銀行及券商陸續公布認購綠色債券的優惠。本網將綜合認購綠債的優惠詳情。

經銀行認購新批綠債豁免收費項目：

銀行認購綠色債券優惠 滙豐 恒生 中銀香港 渣打 東亞 花旗 工銀亞洲 建行亞洲 大新 信銀國際 交行香港 上商 創興 招商永隆 認購手續費 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 託管服務費 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 代收利息費 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 到期贖回費 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 二手買賣交易／手續費 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 轉倉費 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

經證券行認購新批綠債豁免收費項目：

證券行認購綠色債券優惠 富昌 耀才 致富 輝立 長橋 老虎 富途 認購手續費 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 託管服務費 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 代收利息費 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 到期贖回費 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 二手買賣交易／手續費 ✓ ✓ 新客專享 轉倉費 ✓ ✓ ✓

除了上述豁免收費之外，不少銀行或證券行都提供額外推廣優惠：

中銀香港—認購可參與iPhone 抽獎

成功認購的客戶更可參加抽獎，有機會贏取最新型號iPhone等超過100份豐富獎品

恒生銀行—參與抽獎可獲1萬元Apple Store 禮品卡

購買綠色零售債券符合該行7月至9月舉行的「網上投資服務大抽獎」，有機會贏取10,000元Apple Store禮品卡，名額30個。該抽獎供以網上參與恒生18項指定項目的用家參與，每完成一個項目，可獲1次機會，最多共18次抽獎機會。

長橋證券—新客可獲1800港元回贈

新客存入1萬港元資金，留存180天並完成8次交易，可獲1800港元現金回贈

專家料認購反應非常躍躍

耀才證券 （01428） 行政總裁兼執行董事許繹彬稱，依現行銀行定期的息率有所回落跡象，未來息口的走勢亦傾向下行，因此是次綠債每年均有保底4.75厘的回報，相信對「好息」的投資者是非常吸引，預期「綠債」是次市場反應亦會非常踴躍，建議每人認購10至15手。

工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，政府即將發行的新一批綠色零售債券，保證息率由去年的2.5厘大幅上調至4.75厘，回報相當吸引。自政府去年首度發行綠色零售債券以來，市場對綠色金融產品的認知及接受程度已大大提升。現時市場普遍預期美國加息周期已接近尾聲，聯儲局明年可能開始減息，今批綠債作為中長期防守性投資，每半年派息一次，回報吸引，有助投資者鎖定未來3年利息。

尹可豐又說，參考去年綠色零售債券的認購結果，認購4手或以下可獲全數配發，建議投資者可按個人財務狀況及投資策略決定認購手數。

另外，綠債設有二手交易市場，申請人可因應市況及自身財務狀況於二手市場放售綠債，靈活調配投資資金，攻守兼備。參考近期銀色債券的認購反應，是次綠債的入門認購金額低至一萬元，有望可吸引更多年輕一代認購，預期今次認購金額及人數會較過往為高。

恒生投資及財富管理部主管連錦東表示，隨零售投資者愈益關注ESG主題及綠色金融產品帶來的環境效益，相關產品的需求日益增加，這批綠色零售債券的保證息率達4.75%，可在現時的波動環境下為投資者提供穩定回報，相信認購反應會十分踴躍。

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