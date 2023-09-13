【綠債2023】綠債入場費1萬享4.75厘保底息　銀行、證券行紛推手續費豁免、抽獎吸認購（不斷更新）

▲ 一文看銀行券商認購綠債優惠

第二批綠色零售債券（Retail Green Bond）發行細則已公布，各大銀行及券商陸續公布認購綠色債券的優惠。本網將綜合認購綠債的優惠詳情。

銀行或證券行 認購綠債優惠詳情 滙豐 可獲豁免收費包括：認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用、由其他經紀行轉入至滙豐費用、轉貨申請手續費（於債務工具中央結算系統（CMU）與中央結算及交收系統（CCASS）之間） 恒生 8項費用豁免優惠，包括免認購手續費、保管費、代收利息費、到期贖回費、以「場外交易」形式賣出債券手續費、債券轉入費（非經中央結算系統）、債券轉出費（非經中央結算系統）及透過香港聯交所買入「綠色零售債券」的買入證券存入費 中銀香港 所有認購及持有綠色零售債券費用全免；成功認購的客戶可參加抽獎，有機會贏取最新型號iPhone等超過100份豐富獎品 渣打 「6免」優惠，包括豁免認購手續費、託管服務費、代收利息費、贖回到期債券費、賣出債券費及將債券轉至渣打股票投資戶口的費用 花旗 客戶可於各分行以債券戶口形式認購零售綠色債券，並獲豁免6項收費，包括認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、存入費以及轉出費 工銀亞洲 「9免」優惠，包括認購手續費、買入經紀費（以股票形式在二手市場交易）、沽出經紀費（以股票形式在二手市場交易）、提早贖回費（以債券形式交易)、代收利息費、到期贖回費、轉倉費、存入費及託管費 建行亞洲 客戶可透過手機銀行及網上銀行提交認購申請，減低實體認購流程碳足跡，且享「7免」優惠，包括豁免認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、二手市場交易手續費、存入費、提取費 大新 「9免」優惠，包括認購手續費、託管費、代收利息費、到期贖回費、存入費、二手買入手續費（經債券戶口）、二手賣出手續費（經債券戶口）、轉出費（轉出至其他銀行）、轉倉費（轉倉至本行之證券戶口）等手續費豁免優惠 信銀國際 「7免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費 上商 「10免」優惠，豁免包括認購手續費、保管費、代收利息費、轉倉費、場外二手市場交易費、到期贖回費、以股票形式存入之費用、以債券形式存入之費用、經港交所交易平台買入之經紀佣金（新證券客戶特享）、經港交所交易平台沽出之經紀佣金（新證券客戶特享）等。 客戶完成認購後可參與「ESG投資大抽獎」，贏取高達3888元現金獎賞 創興 「7免」優惠，包括認購手續費、託管費、代收利息費、到期贖回費、提前贖回費、債券轉入費及債券轉出費等豁免 耀才 「11免」優惠，包括豁免認購利息、按金、認購手續費、暗盤買賣佣金、存入費、存倉費、轉倉費、託管費、不動戶費、到期贖回費、代收股息手續費 輝立 「11免」優惠，包括免融資利息、免按金、手續費低至$0、免存入費、免存倉費、免託管費、免不動戶費、免贖回費、暗盤買賣佣金全免、暗盤買賣平台費全免、上市後買入免佣金 富昌 推16項優惠，當中設有「15免」，包括免按金、免孖展利息、免暗盤買賣佣金（網上交易）、免上市後買入佣金、免認購手續費、免到期贖回費、免託管費、免存入費、免存倉費 、免轉倉費、免代收股息手續費、免不動戶費、免港股佣金、免港期100張佣金、免費送港股、美股、港期、美期手機版串流報價，另轉倉再送高達1萬港元佣金券 致富 8免優惠，包括免現金申請手續費、贖回費、 代收股息費、存倉費、不動戶費、存入費、託管費、以及平台費

耀立推綠債認購孖展

輝立證券表示，綠債孖展手續費計算方面，設4款入票選擇，若以孖展認購1萬元到2萬元，享零手續費；以孖展認購3萬元至5萬元，手續費收68元；以孖展認購6萬元至10萬元，手續費收138元；若全數以現金認購，則豁免手續費。

至於其他交易優惠方面，經輝立申請並獲分配的綠色債券於暗盤沽出佣金全免；至於凡經輝立申購綠色債券，於暗盤（下午4時15分至6時30分）首50萬元金額的買盤免佣；此外，上市後經網上自行落盤買入政府發行的綠色債券（2022年及23年） 及通脹掛鈎債券（iBond）亦一律免佣。

專家料認購反應非常躍躍

耀才證券 （01428） 行政總裁兼執行董事許繹彬稱，依現行銀行定期的息率有所回落跡象，未來息口的走勢亦傾向下行，因此是次綠債每年均有保底4.75厘的回報，相信對「好息」的投資者是非常吸引，預期「綠債」是次市場反應亦會非常踴躍，建議每人認購10至15手。

工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，政府即將發行的新一批綠色零售債券，保證息率由去年的2.5厘大幅上調至4.75厘，回報相當吸引。自政府去年首度發行綠色零售債券以來，市場對綠色金融產品的認知及接受程度已大大提升。現時市場普遍預期美國加息周期已接近尾聲，聯儲局明年可能開始減息，今批綠債作為中長期防守性投資，每半年派息一次，回報吸引，有助投資者鎖定未來3年利息。

尹可豐又說，參考去年綠色零售債券的認購結果，認購4手或以下可獲全數配發，建議投資者可按個人財務狀況及投資策略決定認購手數。

另外，綠債設有二手交易市場，申請人可因應市況及自身財務狀況於二手市場放售綠債，靈活調配投資資金，攻守兼備。參考近期銀色債券的認購反應，是次綠債的入門認購金額低至一萬元，有望可吸引更多年輕一代認購，預期今次認購金額及人數會較過往為高。

恒生投資及財富管理部主管連錦東表示，隨零售投資者愈益關注ESG主題及綠色金融產品帶來的環境效益，相關產品的需求日益增加，這批綠色零售債券的保證息率達4.75%，可在現時的波動環境下為投資者提供穩定回報，相信認購反應會十分踴躍。

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