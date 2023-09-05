馬來西亞考慮新聞徵費 針對科技巨頭

馬來西亞政府周二（5日）表示，考慮向科技巨企如Google及社交平台Facebook母企META等，收取新聞費用，並正與相關企業商討。

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馬來西亞通訊及多媒體委員會（MCMC）在聲明中表示，正與Google﹑META及他們網絡平台商討，如何就分布新聞內容收費。據悉，規定類近澳洲的措施，強制要求一眾科技企業就吸引點擊與廣告收入的新聞內容，向媒體支付費用。

MCMC亦考慮跟隨加拿大政府，規定各大串流平台製作更多與當地相關的內容。MCMC指規定希望解決數碼平台與當地媒體「收入不平等」狀況，確保向新聞內容創作者提供「公平補償」。

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同時，MCMC正與各社交平台商討，如何加強打擊如兒童色情﹑網上賭博及金融詐騙等網絡有害內容。總理安華（Anwar Ibrahim）去年上任後，馬來西亞政府加緊審查網絡內容。

近年來各地政府積極規管網絡新聞傳播，澳洲及加拿大已先後立法，要求各大科技企業就在網絡傳播新聞帶來的收入補償兩地的媒體。

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責任編輯：吳漢培