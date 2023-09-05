【減價風潮】業主減價逾一成求售　嘉亨灣三房1580萬轉手

中原地產胡靖瞳表示，西灣河嘉亨灣錄9月首宗成交，屋苑5座低層C室，實用面積749平方呎，採三房一套連工人套間隔，享東南鲤魚門全海景，業主放盤時開價1,800萬元，獲用家積極議價洽購，最終以1,580萬元沽出，累減220萬元或12%，平均實用呎價21,095元。

胡靖瞳指，屋苑少有放盤，相較於去年9月以1,760萬元成交的下層同類單位，是次造價相差約180萬元或約10%，屬同區優質筍盤。

據了解，新買家為家庭客，鍾情單位海景，議價後感價錢吸引，遂決定入市單位自用。原業主則於2008年以876萬元買入上址，持貨15年，是次易手帳面賺704萬元，單位期內升值逾八成。

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