【內房銷售】融創上月銷售跌61%　一文看清內房8月銷售數據（不斷更新）

▲ 一文看清內房8月銷售表現

內房8月銷售未見起色，據克而瑞數據指，百大房企實現銷售操盤金額3430.1億元人民幣，按月跌1.3%，按年跌33.9%，按年降幅較7月進一步擴大。首8個月百強房企實現銷售操盤金額3.75萬億元人民幣，按年跌8.5%。克而瑞指，目前，雖然政策層面釋放一定利好，但樓市復蘇動能不足、企業整體的去化壓力仍然較大。

本文以一文形式，綜合各大內房8月銷售表現，以便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。

重溫7月内房銷售，按【下一頁】

內房企業 8月銷售 首8個月銷售 金額（億元） 按年變動 金額（億元） 按年變動 萬科企業 （02202） 226.1 -27% 2485.9 -11.2% 越秀地產 （00123） 98.6 +21.3% 1019.6 +61.9% 碧桂園 （02007） 79.8 -72.4% / / 融創 （01918） 41.9 -61% 614.5 -54.3% 合景泰富 （01813） 8.8 -77.2% / /

融創 （01918） 8月實現合同銷售金額約41.9億元，按年跌61%，合同銷售面積約32.5萬平方米，合同銷售均價約每平方米12,890元。首8個月累計實現合同銷售金額約614.5億元，累計合同銷售面積約456.8萬平方米，合同銷售均價約每平方米13,450元。

萬科企業 （02202） 公布，8月合同銷售金額226.1億元，按年下跌27%，相應合同銷售面積157.6萬平方米。首8個月，累計合同銷售金額2485.9億元，按年下跌11.2%，相應合同銷售面積1624.5萬平方米。

碧桂園 （02007） 公布，8月合同銷售金額約79.8億元，按年下跌72.4%；合同銷售建築面積約83萬平方米，按年減少76%。

合景泰富 （01813） 8月預售額為8.8億元，按年減少77.2%，預售建築面積約為4.9萬平方米，與去年同期相比減少74.2%。

越秀地產 （00123） 8月合同銷售金額約為98.58億元，按年上升約21.3%，實現合同銷售面積約為32.82萬平方米，按年上升約 14.5%。首8個月累計合同銷售金額約為1019.6億元，按年上升約61.9%，並完成合同銷售目標1,320億元的77.2%，累計合同銷售面積約為301.28萬平方米，按年上升約32.2%。

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