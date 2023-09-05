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【內房銷售】萬科企業上月銷售跌27% 一文看清內房8月銷售數據（不斷更新）
內房8月銷售未見起色，據克而瑞數據指，百大房企實現銷售操盤金額3430.1億元人民幣，按月跌1.3%，按年跌33.9%，按年降幅較7月進一步擴大。首8個月百強房企實現銷售操盤金額3.75萬億元人民幣，按年跌8.5%。克而瑞指，目前，雖然政策層面釋放一定利好，但樓市復蘇動能不足、企業整體的去化壓力仍然較大。
本文以一文形式，綜合各大內房8月銷售表現，以便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。
重溫7月内房銷售，按【下一頁】
|內房企業
|8月銷售
|首8個月銷售
|金額（億元）
|按年變動
|金額（億元）
|按年變動
|萬科企業 （02202）
|226.1
|-27%
|2485.9
|-11.2%
|越秀地產 （00123）
|98.6
|+21.3%
|1019.6
|+61.9%
|碧桂園 （02007）
|79.8
|-72.4%
|/
|/
|合景泰富 （01813）
|8.8
|-77.2%
|/
|/
萬科企業 （02202） 公布，8月合同銷售金額226.1億元，按年下跌27%，相應合同銷售面積157.6萬平方米。首8個月，累計合同銷售金額2485.9億元，按年下跌11.2%，相應合同銷售面積1624.5萬平方米。
碧桂園 （02007） 公布，8月合同銷售金額約79.8億元，按年下跌72.4%；合同銷售建築面積約83萬平方米，按年減少76%。
合景泰富 （01813） 8月預售額為8.8億元，按年減少77.2%，預售建築面積約為4.9萬平方米，與去年同期相比減少74.2%。
越秀地產 （00123） 8月合同銷售金額約為98.58億元，按年上升約21.3%，實現合同銷售面積約為32.82萬平方米，按年上升約 14.5%。首8個月累計合同銷售金額約為1019.6億元，按年上升約61.9%，並完成合同銷售目標1,320億元的77.2%，累計合同銷售面積約為301.28萬平方米，按年上升約32.2%。
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