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【內房銷售】旭輝上月銷售按年跌逾70%　一文看清內房8月銷售數據（不斷更新）

股市 12:13 2023/09/12

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一文看清內房8月銷售表現

內房8月銷售未見起色，據克而瑞數據指，百大房企實現銷售操盤金額3430.1億元人民幣，按月跌1.3%，按年跌33.9%，按年降幅較7月進一步擴大。首8個月百強房企實現銷售操盤金額3.75萬億元人民幣，按年跌8.5%。克而瑞指，目前，雖然政策層面釋放一定利好，但樓市復蘇動能不足、企業整體的去化壓力仍然較大。

本文以一文形式，綜合各大內房8月銷售表現，以便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。

重溫7月内房銷售，按【下一頁】

內房企業8月銷售首8個月銷售
金額（億元）按年變動金額（億元）按年變動
萬科企業 （02202） 226.1-27%2485.9-11.2%
華潤置地 （01109） 202.9-8.9%2077.2+21.2%
中海外 （00688） 188.3-16.3%2109.6+18.2%
龍湖 （00960） 130-41.7%1231.2-2.5%
越秀地產 （00123） 98.6+21.3%1019.6+61.9%
碧桂園 （02007） 79.8-72.4%//
新城發展 （01030） 60.5-36.3%544.5-36.4%
旭輝 （00884） 47.0-70.4%511.0-45.8%
融創中國 （01918） 41.9-61%614.5-54.3%
中海宏洋 （00081） 30.7+14.9%183.1+20.2%
保利置業 （00119） 27-42.6%426+79%
雅居樂 （03383） 25.4-49.7%330.4-33.3%
遠洋集團 （03377） 19.7-78.3%401.2-34.3%
上坤地產 （06900） //18.8-72.1%
禹洲集團 （01628） 12.5-51.3%142.3-46.3%
合生創展 （00754） 11.8/183.1-12.4%
正榮地產 （06158） 10.1-41%117.2-53.3%
時代中國 （01233） 9.1-60.5%111.7-65.7%
合景泰富 （01813） 8.8-77.2%//
融信中國 （03301） 8.7-67.2%116.1-76.2%
港龍中國地產 （06968） //88+4.8%

旭輝控股集團 （00884） 8月總合同銷售金額44.6億元，按年跌70%，涉及銷售面積36.02萬平方米，換算後每平方米均價13,300元。歸屬股東權益應佔合同銷售額則為23億元。今年首8個月，累計合約銷售為511億元，按年跌46%，股東權益應佔合同銷售額則為265.3億元。

正榮地產 （06158） 公布，8月合約銷售金額10.1億元，按年減少41%；合約銷售建築面積6.1萬平方米，按年減少39.4%。今年首8個月，累計合約銷售金額117.2億元，按年跌53.3%；合約銷售建築面積為78.7萬平方米，按年下跌48.8%。

龍湖 （00960） 8月總合同銷售金額130億元，按年跌41.7%，合同銷售面積68.2萬平方米，歸屬公司股東權益的合同銷售金額85.2億元，按年跌41.2%，歸屬公司股東權益的合同銷售面積47.6萬平方米。首8個月累計實現總合同銷售金額1,231.2億元，按年跌2.5%，合同銷售面積727.6萬平方米。

遠洋集團 （03377） 8月協議銷售額為19.7億元，按年跌78.3%，協議銷售樓面面積約20萬平方米，協議銷售均價為每平方米約9900元。首8個月累計協議銷售額約為401.2億元，按年跌34.3%，累計協議銷售樓面面積約為320.8萬平方米，協議銷售均價為每平方米約12500元。

港龍中國地產 （06968） 首8個月共實現合同銷售金額約88億元，按年升4.8%。

禹洲集團 （01628） 8月份的合約銷售金額為12.52億元，按年跌51.3%；銷售面積為8萬平方米；平均銷售價格為每平方米15,598元。首8個月集團實現累計銷售金額為142.27億元，按年跌46.3%；累計銷售面積為85.4萬平方米；平均銷售價格為每平方米16,667元。另外，截至2023年8月31日，集團累計的認購未簽約金額約為2.01億元。

潤地 （01109） 8月實現總合同銷售金額約202.9億元，總合同銷售建築面積約89.2萬平方米，分別按年減少8.9%及19.2%。同期，權益合同銷售金額及權益合同銷售建築面積分別約136.8億元及65萬平方米，分別按年減少2.5%及13.6%。首8個月累計合同銷售金額約2,077.2億元，總合同銷售建築面積約887萬平方米，分别按年增加21.2%及11.2%。

綠地香港 （00337） 首8個月合約銷售為107.06億元，已售合約總建築面積約為91.3萬平方米。

上坤地產 （06900） 首8個月累計合約銷售金額約為18.8億元，按年跌72.1%，合約銷售面積約17.4萬平方米，合約平均銷售價為每平方米10,809元。

新城發展 （01030） 公布，8月合約銷售金額約60.5億元，按年跌36.3%；合約銷售面積約80.03萬平方米，按年少13.9%。首8個月，累計合同銷售金額約544.5億元，按年跌36.4%；累計銷售面積約675萬平方米，減少21%。

時代中國 （01233） 8月合同銷售金額約為9.08億元，按年跌60.5% ，簽約建築面積約為6.5萬平方米。首8個月合同銷售為111.69億元，按年跌65.7%，簽約建築面積約為68.8萬平方米。

中海外 （00688） 8月合約物業銷售金額約188.33億元，按年下跌16.3%；而相應的已售樓面面積約為71.89萬平方米，按年下跌23.9%。首8個月累計合約物業銷售金額約2,109.56億元，相應的累計已售樓面面積約933.07萬平方米，分別按年上升18.2%及16.8%。

合生創展 （00754） 8月總合約銷售金額為約11.77億元，其中物業合約銷售約10.32億元。首8個月總合約銷售金額為約183.06億元 ，按年跌12.4%，其中物業合約銷售約175.85億元。

中海宏洋 （00081） 8月實現合約銷售額30.74億元及合約銷售面積26.1萬平方米，分別按年上升14.9%及3.7%。首8個月累計合約銷售額313.4億元及合約銷售面積260萬平方米，分別按年上升20.2%及5%。

保利置業 （00119） 8月實現合同銷售金額約27億元，按年跌42.6%，合同銷售面積約12萬平方米，合同銷售均價約每平方米22,168元。首8個月累計實現合同銷售金額約426億元，按年增長79%，合同銷售面積約171萬平方米，合同銷售均價約24,898元。

融信中國 （03301） 公布，8月合約銷售額8.7億元，按年跌67.2%；合約建築面積約5.7萬平方米，跌63.2%。首8個月，累計合約銷售額116.1億元，按年跌76.2%；總合約建築面積約79萬平方米，按年跌62.6%。

雅居樂 （03383） 8月的預售金額合計為25.4億元，按年跌49.7%，對應建築面積為17.1萬平方米；平均價為每平方米14,884元。首8個月預售金額合計為330.4億元，按年跌33.3%，對應建築面積為221.4萬平方米；平均價為每平方米14,924元。

融創 （01918） 8月實現合同銷售金額約41.9億元，按年跌61%，合同銷售面積約32.5萬平方米，合同銷售均價約每平方米12,890元。首8個月，累計實現合同銷售金額約614.5億元，累計合同銷售面積約456.8萬平方米，合同銷售均價約每平方米13,450元。

萬科企業 （02202） 公布，8月合同銷售金額226.1億元，按年下跌27%，相應合同銷售面積157.6萬平方米。首8個月，累計合同銷售金額2485.9億元，按年下跌11.2%，相應合同銷售面積1624.5萬平方米。

碧桂園 （02007） 公布，8月合同銷售金額約79.8億元，按年下跌72.4%；合同銷售建築面積約83萬平方米，按年減少76%。

合景泰富 （01813） 8月預售額為8.8億元，按年減少77.2%，預售建築面積約為4.9萬平方米，與去年同期相比減少74.2%。

越秀地產 （00123） 8月合同銷售金額約為98.58億元，按年上升約21.3%，實現合同銷售面積約為32.82萬平方米，按年上升約 14.5%。首8個月累計合同銷售金額約為1019.6億元，按年上升約61.9%，並完成合同銷售目標1,320億元的77.2%，累計合同銷售面積約為301.28萬平方米，按年上升約32.2%。

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