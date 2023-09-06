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【內房銷售】中海外上月銷售跌16% 一文看清內房8月銷售數據（不斷更新）
內房8月銷售未見起色，據克而瑞數據指，百大房企實現銷售操盤金額3430.1億元人民幣，按月跌1.3%，按年跌33.9%，按年降幅較7月進一步擴大。首8個月百強房企實現銷售操盤金額3.75萬億元人民幣，按年跌8.5%。克而瑞指，目前，雖然政策層面釋放一定利好，但樓市復蘇動能不足、企業整體的去化壓力仍然較大。
本文以一文形式，綜合各大內房8月銷售表現，以便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。
重溫7月内房銷售，按【下一頁】
|內房企業
|8月銷售
|首8個月銷售
|金額（億元）
|按年變動
|金額（億元）
|按年變動
|萬科企業 （02202）
|226.1
|-27%
|2485.9
|-11.2%
|中海外 （00688）
|188.3
|-16.3%
|2109.6
|+18.2%
|越秀地產 （00123）
|98.6
|+21.3%
|1019.6
|+61.9%
|碧桂園 （02007）
|79.8
|-72.4%
|/
|/
|融創 （01918）
|41.9
|-61%
|614.5
|-54.3%
|中海宏洋 （00081）
|30.7
|+14.9%
|183.1
|+20.2%
|保利置業 （00119）
|27
|-42.6%
|426
|+79%
|雅居樂 （03383）
|25.4
|-49.7%
|330.4
|-33.3%
|合生創展 （00754）
|11.8
|/
|183.1
|-12.4%
|時代中國 （01233）
|9.1
|-60.5%
|111.7
|-65.7%
|合景泰富 （01813）
|8.8
|-77.2%
|/
|/
|融信中國 （03301）
|8.7
|-67.2%
|116.1
|-76.2%
時代中國 （01233） 8月合同銷售金額約為9.08億元，按年跌60.5% ，簽約建築面積約為6.5萬平方米。首8個月合同銷售為111.69億元，按年跌65.7%，簽約建築面積約為68.8萬平方米。
中海外 （00688） 8月合約物業銷售金額約188.33億元，按年下跌16.3%；而相應的已售樓面面積約為71.89萬平方米，按年下跌23.9%。首8個月累計合約物業銷售金額約2,109.56億元，相應的累計已售樓面面積約933.07萬平方米，分別按年上升18.2%及16.8%。
合生創展 （00754） 8月總合約銷售金額為約11.77億元，其中物業合約銷售約10.32億元。首8個月總合約銷售金額為約183.06億元 ，按年跌12.4%，其中物業合約銷售約175.85億元。
中海宏洋 （00081） 8月實現合約銷售額30.74億元及合約銷售面積26.1萬平方米，分別按年上升14.9%及3.7%。首8個月累計合約銷售額313.4億元及合約銷售面積260萬平方米，分別按年上升20.2%及5%。
保利置業 （00119） 8月實現合同銷售金額約27億元，按年跌42.6%，合同銷售面積約12萬平方米，合同銷售均價約每平方米22,168元。首8個月累計實現合同銷售金額約426億元，按年增長79%，合同銷售面積約171萬平方米，合同銷售均價約24,898元。
融信中國 （03301） 公布，8月合約銷售額8.7億元，按年跌67.2%；合約建築面積約5.7萬平方米，跌63.2%。首8個月，累計合約銷售額116.1億元，按年跌76.2%；總合約建築面積約79萬平方米，按年跌62.6%。
雅居樂 （03383） 8月的預售金額合計為25.4億元，按年跌49.7%，對應建築面積為17.1萬平方米；平均價為每平方米14,884元。首8個月預售金額合計為330.4億元，按年跌33.3%，對應建築面積為221.4萬平方米；平均價為每平方米14,924元。
融創 （01918） 8月實現合同銷售金額約41.9億元，按年跌61%，合同銷售面積約32.5萬平方米，合同銷售均價約每平方米12,890元。首8個月，累計實現合同銷售金額約614.5億元，累計合同銷售面積約456.8萬平方米，合同銷售均價約每平方米13,450元。
萬科企業 （02202） 公布，8月合同銷售金額226.1億元，按年下跌27%，相應合同銷售面積157.6萬平方米。首8個月，累計合同銷售金額2485.9億元，按年下跌11.2%，相應合同銷售面積1624.5萬平方米。
碧桂園 （02007） 公布，8月合同銷售金額約79.8億元，按年下跌72.4%；合同銷售建築面積約83萬平方米，按年減少76%。
合景泰富 （01813） 8月預售額為8.8億元，按年減少77.2%，預售建築面積約為4.9萬平方米，與去年同期相比減少74.2%。
越秀地產 （00123） 8月合同銷售金額約為98.58億元，按年上升約21.3%，實現合同銷售面積約為32.82萬平方米，按年上升約 14.5%。首8個月累計合同銷售金額約為1019.6億元，按年上升約61.9%，並完成合同銷售目標1,320億元的77.2%，累計合同銷售面積約為301.28萬平方米，按年上升約32.2%。
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