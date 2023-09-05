【跨境電商】調查：香港消費者選擇跨境電商平台最重視價錢　3分1人每次平均消費200至399元

阿里巴巴 （09987） 淘寶天貓中國香港站委託香港大學經濟及工商管理學院進行香港跨境市場的消費者調查，發現香港消費者選擇跨境電商平台購物時，最看重產品價格、賣家信譽、買家保障、折扣吸引力及產品種類，反而直播及互動遊戲是所有列出因素中，得分最低。另外，約34.9%受訪者每次在跨境電商平台平均消費200至399元，其次是400至599元（26%）及低於200元（17.7%），間接反映出香港消費者對跨境電商購物信心。

《2023 年香港跨境電商市場研究報告》 以網上問卷方式，調查年滿18歲並於過去12個月内曾使用跨境電商平台購物的香港居民，收集2,289 宗有效回覆，當中35.7%為男性，64.3%為女性。

港大經管學院創新及資訊管理學教授周昭瀧博士表示，通過今次調查發現，香港消費者對跨境電商平台有一定的熟悉程度及滿意度，而且本地消費者不只視跨境網購平台為購物渠道，閒時也會瀏覽平台，反映視瀏覽電商平台成為他們網上生活一部分。

多間電商力推的直播方式未成香港消費者跨境電商購物時主要考慮因素，淘寳天貓港澳事業部負責人陳子堅認為，香港消費者瀏覽平台時，購物意欲明確，故對物流、價格等較為重視，不過，疫情起淘寶直播發展反應良好，會平衡折扣及直播資源。

陳子堅稱，留意到本地消費者重視服務體驗，9月5日至9月9日的淘寶99大促提升包郵服務，將以前199元人民幣包郵門檻，降至99元人民幣，同時與同系物流菜鳥合作，將直運首重由1公斤降至500克，不足500克商品跨境運費為6元人民幣，冀提高用戶購物信心及頻率。

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記者：李哲毅