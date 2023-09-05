【Wegovy】減肥神藥戰勝LVMH包包　歐洲市值一哥易主　這隻神藥有幾勁？

▲ 【減肥神藥】減肥神藥戰勝LVMH包包 歐洲市值一哥易主 這隻神藥有幾勁?

包包雖好，但減肥藥更好。隨「減肥神藥」Wegovy進入英國市場，母公司丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）股價急升，曾一度超越奢侈品巨擘LVMH集團，躋身歐洲市值最高公司的寶座。據Refinitiv資料顯示，諾和諾德周一市值一度攀升至4,280億美元，超越LVMH的約4190億美元。

自2020年底以來，諾和諾德憑藉Wegovy等一系列產品引起市場關注，股價累今已上漲兩倍，至於旗下擁有Louis Vuitton、Dior與Tiffan等知名品牌的LVMH，股價則僅上漲一倍。

Wegovy可降低心血管疾病風險

諾和諾德此前於8月8日宣布，根據其最新臨床試驗結果顯示，它所生產的Wegovy除了能夠有效控制體重，還可降低心血管疾病風險，刺激股價迄今已上升約17%。據一項調查，約45%受訪美國成年人對服用安全、有效的減肥藥感興趣，但如果沒有保險承保，只有16%的成年人仍然有興趣服用減肥藥。現時Wegovy在美國市場是自費產品，若沒有保險，每年花在Wegovy的費用可能超過1.6萬美元。

諾和諾德表示，正密切關注Wegovy的需求，並與監管機構和供應商合作，確保肥胖症患者能夠獲得這一藥物並繼續接受治療。英國衛生和社會保健大臣Steve Barclay亦指，Wegovy上市有可能幫助成千上萬的人，減少患體重相關疾病的人數。

減肥藥物市場每年銷售額可達千億美元

摩根士丹利報告顯示，2030年全球減肥藥市場規模可能達770億美元，較該行最初的預測高出200多億美元。巴克萊亦估計，未來10年全球減肥藥物市場每年銷售額可達1000億美元，較目前的約60億美元急增。

減肥藥火熱的同時，奢侈品行業前景卻充斥不確定性，LVMH上半年銷售額增長17%至422億歐元，其中第二季收入212.1億歐元，高於分析師預期，但期內美國市場銷售額罕見跌1%，引發投資者的不滿和擔憂。LVMH財務總監Jean-Jacques Guiony表示，今年全球的消費情緒並不如過去兩年般高漲，市場正趨於正常化，而且美國市場並不像之前那麼好。

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