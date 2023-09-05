  • 30°C
香港時間 : 2023905日 (週二) 18:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Wegovy】減肥神藥戰勝LVMH包包　歐洲市值一哥易主　這隻神藥有幾勁？

股市 16:51 2023/09/05

分享：

分享：

【減肥神藥】減肥神藥戰勝LVMH包包　歐洲市值一哥易主　這隻神藥有幾勁?

包包雖好，但減肥藥更好。隨「減肥神藥」Wegovy進入英國市場，母公司丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）股價急升，曾一度超越奢侈品巨擘LVMH集團，躋身歐洲市值最高公司的寶座。據Refinitiv資料顯示，諾和諾德周一市值一度攀升至4,280億美元，超越LVMH的約4190億美元。

自2020年底以來，諾和諾德憑藉Wegovy等一系列產品引起市場關注，股價累今已上漲兩倍，至於旗下擁有Louis Vuitton、Dior與Tiffan等知名品牌的LVMH，股價則僅上漲一倍。

Wegovy可降低心血管疾病風險

諾和諾德此前於8月8日宣布，根據其最新臨床試驗結果顯示，它所生產的Wegovy除了能夠有效控制體重，還可降低心血管疾病風險，刺激股價迄今已上升約17%。據一項調查，約45%受訪美國成年人對服用安全、有效的減肥藥感興趣，但如果沒有保險承保，只有16%的成年人仍然有興趣服用減肥藥。現時Wegovy在美國市場是自費產品，若沒有保險，每年花在Wegovy的費用可能超過1.6萬美元。

諾和諾德表示，正密切關注Wegovy的需求，並與監管機構和供應商合作，確保肥胖症患者能夠獲得這一藥物並繼續接受治療。英國衛生和社會保健大臣Steve Barclay亦指，Wegovy上市有可能幫助成千上萬的人，減少患體重相關疾病的人數。

減肥藥物市場每年銷售額可達千億美元

摩根士丹利報告顯示，2030年全球減肥藥市場規模可能達770億美元，較該行最初的預測高出200多億美元。巴克萊亦估計，未來10年全球減肥藥物市場每年銷售額可達1000億美元，較目前的約60億美元急增。

減肥藥火熱的同時，奢侈品行業前景卻充斥不確定性，LVMH上半年銷售額增長17%至422億歐元，其中第二季收入212.1億歐元，高於分析師預期，但期內美國市場銷售額罕見跌1%，引發投資者的不滿和擔憂。LVMH財務總監Jean-Jacques Guiony表示，今年全球的消費情緒並不如過去兩年般高漲，市場正趨於正常化，而且美國市場並不像之前那麼好。

相關文章：【Wegovy】藥廠Novo突發布減肥藥可減中風、心臟病風險　華爾街瘋炒藥股　瞄準6000億市場

ET財智Talk
【ET財智Talk】 美股「9月魔咒」會否應驗？高富金融梁偉民分析後市走勢及部署攻略

美股 LOUIS VUITTON Dior 肥胖 產品 治療 減肥 丹麥 英國 歐洲
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【跨境電商】調查：香港消費者選擇跨境電商平台最重視價錢　3分1人每次平均消費200至399元

下一篇文章

【綠債2023】長揸綠債勝定存　專家教抽綠債4大醒招
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】內地一線城市推「認房不認貸」周末成交激增、內房股急彈　融創彈逾三成、碧桂園脫離毫子股
【內房危機】內地一線城市推「認房不認貸」周末成交激增、內房股急彈　融創彈逾三成、碧桂園脫離毫子股
【港股收市】融創再升25%　國藥跌8%、小米跌6%　恒指跌387點（不斷更新）
【港股收市】融創再升25%　國藥跌8%、小米跌6%　恒指跌387點（不斷更新）
【香港麥當勞】麥當勞咖啡退休？　麥當勞：周二起免費升級McCafé咖啡、一連四日$10歎Latte（第二版）
【香港麥當勞】麥當勞咖啡退休？　麥當勞：周二起免費升級McCafé咖啡、一連四日$10歎Latte（第二版）
【港元定存】港元定存息最高13.8厘 仲有幾多間港銀有5厘息？
【港元定存】港元定存息最高13.8厘 仲有幾多間港銀有5厘息？
【恒指夜期】夜期收市跌83點　滙市變動不大（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌83點　滙市變動不大（不斷更新）
【華為突破禁令】華為Mate 60 Pro開售現人潮　證實採用中芯代工芯片、中芯抽升11%
【華為突破禁令】華為Mate 60 Pro開售現人潮　證實採用中芯代工芯片、中芯抽升11%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款