高通將向平治 寶馬提供芯片 其汽車業務按季收入增長13%

美國半導體公司Qualcomm高通（QCOM）周二（5日）表示，將向豪華汽車製造商Mercedes-Benz平治（MBG）和BMW寶馬（BMW）供應車載信息娛樂系統芯片。

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高通是智能手機所用芯片的主要供應商，而智能手機市場在過去一年中出現了下滑。但它也與汽車製造商合作，為從信息娛樂系統到高級駕駛輔助系統等各種汽車功能提供動力，其智能手機前景低於分析師預期，但另一方面的汽車業務最近一個季度收入增長了13 %。

高通在一份聲明中表示，它將為寶馬提供芯片，幫助其實現車內語音指令，未來更將為 2024 年在美國上市的下一代平治 E 級車型提供芯片。首席執行官阿蒙（Cristiano Amon）在慕尼黑車展間隙接受采訪時表示，預計到2026年在汽車行業的收入將達到40億美元，到本世紀末將增至90億美元。

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高通曾在2022年底宣布，由於其驍龍數字底盤（Snapdragon Digital Chassis ）產品被汽車製造商及其供應商用於輔助和自動駕駛技術，以及車載信息娛樂和雲連接，其在汽車業務方面的「管道」已達到300億美元。阿蒙說：「我們公司非常重視的一件事就是尋找新的增長點......汽車就是其中之一。」

當被問及軟銀集團旗下的芯片設計公司、總部位於英國的Arm 控股有限公司即將進行的首次公開募股時，阿蒙說：「我們不一定會參與首次公開募股，但我們認為Arm在生態系統中扮演著重要角色。我們希望看到一個獨立的Arm。」

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責任編輯：張瑋婷