【綠債2023】長揸綠色債券勝定存　專家教認購綠債4大醒招

▲ 綠色債券息率跑贏港元1年定期存款息

港府剛公布9月18日推第2批零售綠色債券，保底息4.75厘，既跑贏目前一年期港元定期存款4.5厘，且遠高於去年綠債 （04252） 保證年回報的2.5厘，但不敵銀債墊底息5厘。專家認為，綠債抽得過，且向ESG（環境、社會及管冶）擁躉教路4大醒招，以便谷大注碼瞓身抽綠債，包括：

（1）綠債跑贏定期存款：市料美國加息周期快近尾聲，明年或掉頭減息，按理港息也跟減，定存息難免趨跌；外電引述高盛料聯儲局明年次季起減息0.25厘。

誠然本港銀行體系總結餘早已跌穿450億元，最優惠利率（P息）又累加0.875厘；可惜，1年定期存款並未爆破頂息，反而自今年初5厘的中長息早已絕跡。目前1年定存息呈三冠王，最高為4.5厘，平安壹賬通（PAOB）門檻僅100元，可是大眾財務須50萬元，招商永隆更要求500萬元；反觀綠債每手僅1萬元，長揸3年息率跑贏定存。

這不計市傳渣打香港 （02888） 推銀債退款優惠，1年有4.8厘，畢竟只限60歲或以上的老友記受惠。

（2）新債換舊債：假如手頭欠鬆動族，又手持3隻官債，分別為明年中到期的iBond （04246） ，另一隻是今年11月屆滿的末期iBond （04239） ，兩者早已跌破百元底價，但捧場客已收取不少利息，可酌量抵銷損失，堪稱除笨有精。

富途（美：FUTU）交易部高級分析師毛君豪認為，因iBond的包底息只得2厘，可考慮沽售兩隻官債，以便騰出注碼抽新一批綠債；反而繼續保留綠債作收息用。相反，要是散戶閒資充裕，毛君豪強調毋須蝕讓iBond及綠債。

（3）零成本博長揸綠債穩賺息千元：面對港股易跌難大升，恒指仍未重上19000點，挾持穩定派息的綠債自有吸引力；何況銀行與券商窺伺逾百億元的商機，各出奇招搶客，尤其是專攻散戶的經紀行，動輒以零成本谷客，防守族大可不費分文抽綠債。

參考7月底開售的銀債，耀才證券 （01428） 向合資格新客送滙豐（HSBC）及盈富 （02800） 、轉倉客再送騰訊 （00700） 等藍籌股；致富證券向新客餽贈300元超市現金券、富途迎新獎賞最高更達6000元、富昌證券推15項優惠（包括豁免多項使費的「10」免）；以至輝立證券允免息免按金借孖展抽債等，爭相利誘客戶。

致富證券董事暨證券業務主管郭家安今午回應本報查詢指，暫計劃對綠債新客加碼優惠，詳情有待磋商；而新綠債的墊底息提高2.25厘至4.75厘，相信在港交所 （00388） 首掛時不會再穿底。輝立證券企業融資經理陳英傑不約而同指，綠債4.75厘定息頗算吸引，惟該行暫未定會否推免息免按金的十成孖展服務。

（4）雙重賺息：由於綠債的銷售期長，追息族大可開立港元定存先賺息，眼下7天期的高息王，是建行亞洲的13.8厘，以入場費50萬元計，期內賺息1323元後，醒目錢再申請綠債，博一筆錢兩邊賺盡高息。

然而，最後提醒，綠債唯恐乏升值潛力，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪料，今年CPI預測為2.7%， 明年料錄得2.3%升幅；由此推斷，綠債的浮息回報難超越墊底息。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪