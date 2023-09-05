政策組合拳取代擠牙膏　中國樓市見底尚待確認

中國提振樓市政策終於取得成效，繼下調存量房貸利率後，一線城市，包括北上廣深，陸續執行認房不認貸，容許曾經利用貸款購買過住房人士，只有現時名下沒持有房產，便能以首置身份取得較優惠的借貸利率及按揭成數。在房住不炒的原則改弦易轍後2個月後，中國當局終於推出較有力的措施，政策組合拳取代擠牙膏式推出政策，降低個人購房的資金需求及按揭供款。根據媒體報導，周末樓市銷情大幅反彈，配合金九銀十的購房旺季，市場憧憬樓市交投趨向暢旺。

然而，中國經濟能否築底反彈，仍屬未知之數。當前中國樓市仍未擺脫困境，假如九月份新房銷情未有起色，發展商又可能面對資金鏈斷裂的風險，事實上，私營房企仍在籌集資金迎對派發債息及債券贖回壓力，投資者正注視房企違約風險。在此背景下，政府需要繼續打出政策組合拳，以提振市場信心，直至數據有所改善，人民幣才有望迎來較大的反彈勢。

責任編輯︰梁浩碩