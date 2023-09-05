  • 30°C
香港時間 : 2023905日 (週二) 16:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

政策組合拳取代擠牙膏　中國樓市見底尚待確認

宏觀解讀 16:18 2023/09/05

分享：

分享：

中國提振樓市政策終於取得成效，繼下調存量房貸利率後，一線城市，包括北上廣深，陸續執行認房不認貸，容許曾經利用貸款購買過住房人士，只有現時名下沒持有房產，便能以首置身份取得較優惠的借貸利率及按揭成數。在房住不炒的原則改弦易轍後2個月後，中國當局終於推出較有力的措施，政策組合拳取代擠牙膏式推出政策，降低個人購房的資金需求及按揭供款。根據媒體報導，周末樓市銷情大幅反彈，配合金九銀十的購房旺季，市場憧憬樓市交投趨向暢旺。

然而，中國經濟能否築底反彈，仍屬未知之數。當前中國樓市仍未擺脫困境，假如九月份新房銷情未有起色，發展商又可能面對資金鏈斷裂的風險，事實上，私營房企仍在籌集資金迎對派發債息及債券贖回壓力，投資者正注視房企違約風險。在此背景下，政府需要繼續打出政策組合拳，以提振市場信心，直至數據有所改善，人民幣才有望迎來較大的反彈勢。

ET財智Talk
【ET財智Talk】 美股「9月魔咒」會否應驗？高富金融梁偉民分析後市走勢及部署攻略

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 外幣滙穗

最新專欄文章 更多

外幣滙穗 - 中國刺激政策續出台　製造業PMI三連升
2023/08/31
中國刺激政策續出台　製造業PMI三連升
外幣滙穗 - 聯儲局鷹氣欠奉　美債息高位回落
2023/08/29
聯儲局鷹氣欠奉　美債息高位回落
外幣滙穗 - 環球債息衝高回落　流動性反覆人幣彈
2023/08/24
環球債息衝高回落　流動性反覆人幣彈
外幣滙穗 - 人行全面應戰人幣空頭　外匯市場有望暫時喘定
2023/08/22
人行全面應戰人幣空頭　外匯市場有望暫時喘定
外幣滙穗 - 人民幣跌勢未喘定　未來或下試疫情底
2023/08/17
人民幣跌勢未喘定　未來或下試疫情底
經濟 外滙 人民幣 中國
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美酒加咖啡】瑞幸夥茅台推「醬香拿鐵」　首日銷量突破542萬杯、銷售額突破1億人幣　瑞幸最終能否浴火重生？

下一篇文章

【芯片大戰】中國據報計劃推出大基金第三期、擬籌3000億元人幣　支持半導體產業
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港麥當勞】麥當勞咖啡退休？　麥當勞：周二起免費升級McCafé咖啡、一連四日$10歎Latte（第二版）
【香港麥當勞】麥當勞咖啡退休？　麥當勞：周二起免費升級McCafé咖啡、一連四日$10歎Latte（第二版）
【港元定存】港元定存息最高13.8厘 仲有幾多間港銀有5厘息？
【港元定存】港元定存息最高13.8厘 仲有幾多間港銀有5厘息？
【華為突破禁令】華為Mate 60 Pro開售現人潮　證實採用中芯代工芯片、中芯抽升11%
【華為突破禁令】華為Mate 60 Pro開售現人潮　證實採用中芯代工芯片、中芯抽升11%
【內房危機】內地一線城市推「認房不認貸」周末成交激增、內房股急彈　融創彈逾三成、碧桂園脫離毫子股
【內房危機】內地一線城市推「認房不認貸」周末成交激增、內房股急彈　融創彈逾三成、碧桂園脫離毫子股
【恒指夜期】夜期收市跌83點　滙市變動不大（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌83點　滙市變動不大（不斷更新）
【港股市況】融創再升25%　國藥跌8%、小米跌6%　恒指跌387點（不斷更新）
【港股市況】融創再升25%　國藥跌8%、小米跌6%　恒指跌387點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款