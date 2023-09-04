【薪酬福利】九巴及龍運提升薪酬福利 合資格新入職車長可獲16,000元獎金

為吸引人才加入九巴大家庭，九巴及龍運宣布，已持有巴士駕駛執照並受僱成為全職車長的人士可獲獎金高達16,000元。

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已有駕駛專營巴士經驗的新入職車長，其起薪點將參考現職薪酬而釐定，確保其底薪不低於當前職位的底薪水平。此外，所有新入職九巴的全職車長均可享迎新獎金10,000元；而於入職前已持有巴士駕駛執照的新入職全職車長更可在成功通過試用期後獲發放一筆過6,000元的巴士牌獎金，換言之，合資格的新入職車長可獲16,000元獎金。

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據了解，九巴及龍運全體員工本年度的加薪幅度為4.2%，所有車長薪酬加幅追溯至2023年6月1日生效。新入職全職車長每天工作十小時計算，計及年終雙糧，以及上述新入職獎金，平均每月收入可高達約港幣29,000元。九巴設有周年增薪點，全職車長每年通過評核可獲遞增一個薪金點。

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撰文：鄭日棱