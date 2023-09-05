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【芯片大戰】中國據報推出大基金第三期、擬籌3000億元人幣　支持半導體產業

股市 16:13 2023/09/05

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【芯片大戰】中國據報推出大基金第三期、擬籌3000億元人幣　支持半導體產業

外電引述消息指，中國計劃推出國家集成電路產業投資基金（也稱為大基金）第三期，旨在為半導體行業籌集約3000億美元，因中國加大力度追趕美國和其他競爭對手。

大基金第三期的規模將超過前兩期大基金。據政府報告，前兩期基金彼時分別籌集約1387億元和2000億元。

報道指，新的大基金近月已獲中國監管當局批准。據指，中國財政部正計劃投資600億元人民幣。

據指，集資過程可能需要數月時間，目前尚不清楚第三隻大基金何時啟動，或是否會對計劃進行進一步修改。同時，大基金正考慮聘請至少兩家機構來投資新基金的資本。

自2021年起，華芯投資為頭兩隻國家集成電路產業投資基金的管理人，雖然旗下幾名高級官員和前官員一直在接受中國反腐機構的調查，但據指華芯資本仍有望成為第三隻潛在的大基金管理人之一。

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編輯：袁諾曦

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