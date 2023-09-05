【中西Fusion】「醬香拿鐵」內地爆紅　首日銷售額逾1億元

▲ 網民對該飲料評語兩極，有人認為「味道如酒心朱古力」，也有人表示「喝完想吐」。（網上圖片）

貴州茅台及瑞幸咖啡昨（4日）聯乘推出「醬香拿鐵」，由咖啡和茅台混合而成，首日銷量已突破542萬杯，銷售額更超過1億元人民幣（約1.07億港元）。惟網民對該飲料評語兩極，有人認為「味道如酒心朱古力」，也有人表示「喝完想吐」。

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瑞幸咖啡表示，醬香拿鐵採用白酒風味厚奶，厚奶則含53度貴州茅台酒，每杯定價為38元人民幣（約40港元），目前以19元人民幣（約20港元）特價發售。該公司提醒，由於含有酒精成份，不建議未成年人、孕婦、駕駛者、酒精過敏者飲用。

事實上，醬香拿鐵一類「中西Fusion」飲料並非新鮮事，早於2011年，Pacific Coffee曾推出由中國酒調配的咖啡飲料，例如「花雕配摩卡」、「桂花陳和君度橙酒配摩卡」和「二鍋頭搭配粉紅柚子調製的碎冰飲料」。此外，台灣必勝客（Pizza Hut）也曾推出中西Fusion食品，例如「拉麵Pizza」和「香菜皮蛋豬血糕Pizza」等。

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味道不是重點 新鮮感最吸like

這類產品的「創新口味」或不是所有人都喜愛，但比起實際味道的好壞，站在營銷角度，賣的卻是市場新鮮感，因為這很容易引起網絡熱話，帶動推廣效益。另一方面，經過網上熱烈討論後，很多人都會抱著「獵奇」的心態品嚐，又或用作拍照、IG「打卡」湊熱鬧，最終都是有助帶動銷量。

責任編輯：陳卓賢

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