迪士尼呼籲Spectrum用戶轉用Hulu 指「消費者還有許多其他選擇」

Walt Disney華特迪士尼（DIS）敦促Charter Communications旗下Spectrum有線電視服務的用戶考慮轉用Hulu的電視直播選項，希望解決新的分銷協議上的分歧。

迪士尼在周一（4日）的一篇博客文章中表示，希望能夠達成協議，恢復對ABC、ESPN和其他迪士尼旗下頻道的訪問，這些頻道自上周四（31日）起在Charter的服務中被屏蔽。

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由於沒有達成協議，迪士尼建議 Spectrum 的用戶註冊 Hulu + Live TV，這是一種流媒體服務，提供 ESPN、ABC、Disney+ 和其他數十個有線電視頻道。迪士尼擁有 Hulu 的多數股份。它在一份聲明中說：「盡管爭議仍在繼續，但消費者還有許多其他選擇，比如 Hulu + Live TV，它們可以讓消費者享受到迪士尼娛樂聞名遐邇的精彩節目。」又指訂閱無需合同、無需有線電視盒，也無需等待。迪士尼還在社交媒體上發出了類似的信息。

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迪士尼上周在美國網球公開賽和包括大學橄欖球賽在內的其他體育賽事直播期間將其頻道從 Charter 的 Spectrum 有線電視服務中撤下。

Charter 與迪士尼的爭議部分源於迪士尼在有線電視收視率下降和流媒體興起之際對其節目收費的要求。首席執行官克里斯托弗-溫弗瑞（Christopher Winfrey）周五（1日）表示，雙方的分歧 「不是典型的承載糾紛」，認為他們要麼採用新的合作視頻模式，要麼繼續前進。

Charter每年向迪士尼支付約 22 億美元的節目製作費用，這還不包括雙方廣告收入的影響。 Charter 的 Spectrum TV 服務在紐約和洛杉磯等市場擁有約 1470 萬用戶。

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責任編輯：張瑋婷