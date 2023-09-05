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【港元定存】低門檻港元定存最高息10.9厘 入場費1萬元媲美綠債

Hot Talk 16:01 2023/09/05

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低門檻仍有不少高息港元定存選擇

焦點港銀低門檻港元定存高息計劃

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其他港銀低門檻港元定存高息計劃

港銀年息（厘）存期起存額（元）備註
東亞4.80兩個月10004月20日新推，新客開立BEA GOAL戶口，並透過電子網絡銀行或手機程式造定存，上限兩萬元；至9月底
平安壹賬通*4.501年1008月28日加1.1厘，適合PAOB新舊客戶
匯立*4.4018個月及兩年108月31日推，上限100萬元
富融*4.20半年17月15日加0.2厘
信銀國際4.153個月及半年1萬9月5日減0.05厘，指定理財戶及新資金，指定手機程式開立
創興4.153個月50009月4日減0.05厘，網上或流動理財的雲利率，上限49999元
招商永隆4.053個月、半年、9個月及1年1萬手機app開立
Mox*4.001年及兩年19月2日推，新資金，上限50萬元
天星*4.003個月10008月29日減0.2厘
上商3.833個月10009月5日減0.05厘，網上或流動銀行優惠，先到先得
渣打3.806個月1萬7月24日加0.4厘，新資金，網上或SC Mobile優惠
中銀香港3.60半年1萬個人客戶以合資格新資金結餘，手機或網上銀行開立
眾安*3.011年15月17日減0.3厘，虛擬銀行
livibank*2.401年500虛擬銀行
*虛擬銀行
註：最終條款以銀行公布為準，截至9月5日

綠債即將推出，適逢銀行水緊，接連兩日向金管局合共撲水44.47億元，但港銀仍無懼照減港元定期存款息，今天（9月5日）有4間銀行調整港元定期存款息，當中兩間減息，包括信銀國際略減3個月及半年年息0.05厘至4.15厘，上商調低1個月年息0.1厘至3.08厘；反觀大眾銀行提高兩個月年息0.2厘至3.3厘；建行亞洲則微削1個月年息0.05厘至3.3厘、卻加3個月年息0.2厘至4.25厘。

此外，標榜固定息率的綠債將推出，入場費1萬元，要數起存額1萬元或以下的定存，其實，發鈔行也有優惠，例如中銀香港 （02388） 1年定存享3.4厘息，無疑是小存戶恩物。

但存戶有4大注意，以免闖誤區，包括：（1）緊盯附帶條件：在恒生 （00011） 以1萬元開立7天年息享10.9厘；但有額外要求，須指定理財戶斥合資格兌換資金。

（2）絪綁式服務：銀行除了優待大戶允萬元進場做定存外，個別業界須同時光顧其他服務，再敘造定存才有超高息。滙豐（HSBC）旗下「交易薈」1個月港元定存年息有10厘，惟屬於股票獎勵計劃的迎新獎賞，成功完成交易再做定存才有額外獎賞。

（3）最易進場：招商永隆的3個月、半年、9個月及1年存息有4.05厘，起存額僅1萬元，另創興的入場費為5000元，兩行皆須指定電子渠道開立。而擅打普惠金融牌的天星（AirStar Bank）及上商的進場銀碼只是1000元，livi bank允500元做定存、匯立（WeLab Bank）入場費更低至10元。

可是低處未算低，Mox Bank、富融（Fusion Bank）、以及眾安（ZA Bank）只須1元起跳，花旗更不設最低存款額。

（4）存款設上限：部分銀行定存息率縱跑贏綠債，但實際賺息遠輸蝕，因涉及存款額上限。舉天星迎新大禮包為例，新開戶於10日內從轉數快或其他銀行存入千元，享「存入禮」獎賞，在現時7天年息享0.05厘，再獲額外加10厘，合共10.05厘。以進場1000元計，期內賺息不足兩元；再按上限5000元衡量，期內亦只袋息9.6元。

再舉東亞 （00023） 為例，兩個月有4.8厘，惟以兩萬元封頂，期內賺息僅160元；工銀亞洲1個月享8厘，以5萬元為限額，期內賺息333元。相反，綠債的個人上限為100手，料賺息更多。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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