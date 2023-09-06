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中資券商中報出爐 | 華泰國際營收 68.5 億元排名第一

股訊匯 11:00 2023/09/06

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中資券商近年大舉「出海」，布局國際市場，但波動市況為行業帶來挑戰。艱難環境下，龍頭券商的優勢更為突出。上半年中資券商的海外業務，以營業收入而言，華泰國際以68.5億元居首，按年增長 36%，而中信國際和中金國際均錄得逾60億元收入，分別為62.7億元和60.1億元。三者已成鼎足之勢。 

華泰證券（06886）在中期報告中表示，國際業務是集團打造境內外一體化平台的橋樑，也是集團高階發展和創造盈利的新引擎。上半年華泰國際淨利潤約6.58億元，在具挑戰的宏觀環境之下，憑藉背靠母公司的跨境聯動，同時運用好金融科技拓展新市場，持續鞏固行業領先地位。 

跨境聯動、業務協同 鞏固市場地位 

華泰國際的最大優勢是依託母公司的境內資源，通過跨境聯動，在各項數據均位列前茅。截至今年6月底，華泰國際的總資產規模近2,000億元，在主要中資券商之中，僅次於中信國際的2,760億元，高於中金國際的1,863億元及國泰君安國際的1,028億元，居香港中資券商第一梯隊前列。主因便是憑藉與母公司業務協同的優勢，回歸券商本源，聚焦發展資本市場中介業務，深耕以客戶為中心的一體化、平台化跨境服務生態體系。 

具體而言，上半年華泰國際積極拓展熊貓債、自貿債、點心債等人民幣債券業務，並參與香港交易所推出的港幣－人民幣雙櫃台模式，助力人民幣國際化。旗下華泰金控（香港）完成2單港股IPO保薦項目，保薦數量位居市場第三，並以全球協調人身份完成4單GDR發行項目，發行數量和發行規模均位居市場第一。跨境衍生品相關業務亦位居市場領先地位。 

科技賦能提升用戶黏性 拓展新產品 

第二大優勢是透過發展金融科技，不斷拓展新產品、衝擊新市場，提升公司的差異化競爭力。華泰國際的一站式綫上財富管理平台「漲樂全球通」自上線以來累計下載量 205.14萬，上半年財富管理業務毛收入同比增長約50%，財富結構化產品銷量同比增長6.3倍。在「漲樂財富通」的成功經驗下，「漲樂全球通」正在持續提升用戶黏性，不斷優化平台功能和運營能力，通過強化產品實力、深化業務聯動、完善銷售管理體系，大幅提升財富產品銷量。 

華泰證券作為科技驅動型證券集團，正持續透過科技打造創新業務模式，例如自主研發的信用分析平台「CAMS」，高效全面地進行信用風險分析和研究； FICC 交易平台「大象」利用低延時交易、即時金融工程模型計算框架、智慧分析引擎、大數據等技術，打造一體化的交易、風控、量化策略執行和組合管理能力。持續自主研發的新技術有望為國際業務注入動力。 

以香港作橋樑踏足全球 

眼下華泰國際已站穩香港市場，並以此作為全球化布局的橋頭堡。華泰金控（香港）、AssetMark、華泰證券（美國）等業務範圍覆蓋香港和美國等國家和地區。華泰國際於 2022年9月在新加坡設立全資子公司，今年上半年，相關業務牌照申請已獲新加坡金融管理局原則性批覆。憑藉業務協同及金融科技兩大優勢，加快全球布局，為集團客戶嫁接全球資源。

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