【港人網購】港大調查指港人最滿意淘寶　7成人至少每月網購一次

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淘寶委託香港大學經濟及工商管理學院進行調查後，發佈「香港跨境電商報告」，報告顯示產品價格、總體商家信譽及買家保障，是消費者選用跨境電商平台的三大重要考慮因素。本地平台、淘寶及亞馬遜是港人使用最多平台。報告指，當中以淘寶的滿意度最高。
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接近6成受訪者自認對跨境電商平台非常熟識或相當熟識。過去12個月，受訪者曾光顧的平台最多依次為淘寶、本地平台及亞馬遜，而滿意度方面，淘寶的平均分3.83(滿分5分)，滿意度為各平台中最高，與本地電商平台的滿意度平均分則為3.81。
71%的受訪者表示每月至少在跨境電商平台購物一次，而過半數受訪者每周至少瀏覽跨境電商平台一次，反映出本地消費者已視之為網上生活一部分。約三分之一的受訪者每次於跨境電商平台上平均消費200 至399港元，由此可看到香港消費者對跨境電商平台的信任程度。
建議提供更多高端選擇
報告建議，跨境電商參與者可以考慮提供更多優質及更高端的產品選擇，以及從加強服務體驗著手，這將有助提升客單價。
調查結果亦顯示，消費者最看重以下五大因素：產品價格、總體賣家信譽、買家保障、折扣或促銷活動的吸引力、以及產品種類。報告建議跨境電商參與者應加強產品性價比，以及買賣雙方的保障等，以讓消費者放心購物。適時推出如大促銷一類的營銷推廣活動也有助刺激消費者購買意欲。
本報記者：李智賢
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