  • 30°C
香港時間 : 2023905日 (週二) 18:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【多相】名雋現樓示位陪你睇　現代風格配合典雅家具

股樓投資 16:55 2023/09/05

分享：

分享：

佳明旗下的土瓜灣明雋，今率先對傳媒開放項目現樓示範單位。佳明集團營業及市務總經理馮倩平表示，項目先前已加推新一批單位，其中涵蓋高層海景單位。此外，項目已獲批入伙紙，料能如期於10月底安排買家收樓。為配合現樓銷售步伐，項目的現樓示範單位將於周六（9日）對公眾開放。

發展商開放多間現樓示範單位，其中11樓B室，實用面積259平方呎，屬一房戶型，會連同單位內的家具出售。全屋佈置採用典雅米色系作主調，在門口入口位置設有玄關櫃，提供更多收納空間，切合現代生活所需。

11樓B室

點擊圖片放大
+5
+4

長方形的客飯廳空間感十足，以玻璃趟門設計連接露台，單位樓層與樓層之間的高度約為3.15米。單位客飯廳擺放一張自然色系梳化，其背後牆身添置大自然風格的掛畫，對面則放置深啡色歐洲風電視櫃。廚房為開放式設計。睡房方面，擺放睡床後仍有空間可以在旁邊設置梳妝檯及書櫃。浴室就設有獨立淋浴間。


另外開放11樓A室的連家具示範單位，實用面積232平方呎，為開放式單位。

11樓A室

點擊圖片放大
+3
+2

客廰/飯廳方正實用，易於擺放家具，空間感十足。發展商為單位入口設有特大玄關櫃，提供更多收納空間，並配有感應燈，方便住戶出入。單位佈置以時尚現代都會風格打造，並運用溫暖大地色系作為主調，客飯廳整體貫徹 採用淺色設計，並配以少量金屬裝飾提升和諧感。

發展商同步開放項目21樓的A及B室，為交樓標準單位。該單位住戶可享海景，望向啟德方向更能見到體育園。

高層單位景色

點擊圖片放大
+3
+2

 

同場加映【青姐話】真升？反彈？虛火？

青姐話
【青姐話】真升？反彈？虛火？

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

一手市場 明雋 佳明 土瓜灣

上一篇文章

【券商點睇】包裝水基本盤穩固及飲料布局成效顯 農夫山泉高質量成長可期

下一篇文章

【政府工】水務署請合約助理電話中心經理 唔使大學學歷 每月有3.5萬元 !

訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北上消費】深港一卡通啟用 適用於本港及全國327個城市
【北上消費】深港一卡通啟用 適用於本港及全國327個城市
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【北部都會區】港深西部鐵路將招標 傳港鐵外另有三企業競逐
【北部都會區】港深西部鐵路將招標 傳港鐵外另有三企業競逐
滙豐歡迎不同人才加入　成為卓越理財客戶經理
滙豐歡迎不同人才加入　成為卓越理財客戶經理
【職場熱話】27歲女審計師月入2.7萬被嘲諷 網民：做Big 4有5年經驗工資至少有6至7萬
【職場熱話】27歲女審計師月入2.7萬被嘲諷 網民：做Big 4有5年經驗工資至少有6至7萬
【謎底解開】麥當勞咖啡宣布退休引全城熱話 原來由McCafé 咖啡「接棒」登場 入內文即睇有咩優惠
【謎底解開】麥當勞咖啡宣布退休引全城熱話 原來由McCafé 咖啡「接棒」登場 入內文即睇有咩優惠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款