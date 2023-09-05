【多相】名雋現樓示位陪你睇　現代風格配合典雅家具

佳明旗下的土瓜灣明雋，今率先對傳媒開放項目現樓示範單位。佳明集團營業及市務總經理馮倩平表示，項目先前已加推新一批單位，其中涵蓋高層海景單位。此外，項目已獲批入伙紙，料能如期於10月底安排買家收樓。為配合現樓銷售步伐，項目的現樓示範單位將於周六（9日）對公眾開放。

發展商開放多間現樓示範單位，其中11樓B室，實用面積259平方呎，屬一房戶型，會連同單位內的家具出售。全屋佈置採用典雅米色系作主調，在門口入口位置設有玄關櫃，提供更多收納空間，切合現代生活所需。

11樓B室

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長方形的客飯廳空間感十足，以玻璃趟門設計連接露台，單位樓層與樓層之間的高度約為3.15米。單位客飯廳擺放一張自然色系梳化，其背後牆身添置大自然風格的掛畫，對面則放置深啡色歐洲風電視櫃。廚房為開放式設計。睡房方面，擺放睡床後仍有空間可以在旁邊設置梳妝檯及書櫃。浴室就設有獨立淋浴間。



另外開放11樓A室的連家具示範單位，實用面積232平方呎，為開放式單位。

11樓A室

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客廰/飯廳方正實用，易於擺放家具，空間感十足。發展商為單位入口設有特大玄關櫃，提供更多收納空間，並配有感應燈，方便住戶出入。單位佈置以時尚現代都會風格打造，並運用溫暖大地色系作為主調，客飯廳整體貫徹 採用淺色設計，並配以少量金屬裝飾提升和諧感。

發展商同步開放項目21樓的A及B室，為交樓標準單位。該單位住戶可享海景，望向啟德方向更能見到體育園。

高層單位景色

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