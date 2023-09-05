【黑客攻擊】YouPorn勒索騙局猖獗　威脅洩露用戶性愛影片

▲ 有冒充來自「info@youporn.com」發送的電郵，聲稱獲取收件人的性愛影片，並將於未來7天上傳至 YouPorn網站。（法新社）

色情勒索電郵的手法，多數是黑客假裝入侵了受害者的電腦設備，並聲稱錄製其性愛影片，然後施以金錢勒索，以阻止影片對外發布。近期有黑客冒充成人網站YouPorn發送的電郵，表示擁有該用戶的性愛影片，並將會上傳至YouPorn，建議他付費將其刪除。

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據外媒《Bleeping Computer》報道，有冒充來自「info@youporn.com」發送的電郵，聲稱獲取收件人的性愛影片，並將於未來7天上傳至 YouPorn網站。

該電郵提到，YouPorn非常重視用戶的安全和隱私，內部使用先進的技術來幫助檢測和防止未經同意的私密圖片和影片的傳播，雖然檢測工具很強大，但也依靠人工干預，以確保平台的安全性。

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於是在電郵尾段列出一系列付費選項，用於讓用戶從YouPorn或其他網站中刪除相關影片，這些服務的價格分別為199 美元（約1,550港元）、699 美元（約5,500港元）或1,399 美元（約10,900港元）。

責任編輯：陳卓賢

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