【政府工】水務署請合約助理電話中心經理 唔使大學學歷 每月有3.5萬元 !

水務署請合約助理，月薪有逾3.5萬元，而且無須大學學歷，不過要留意截止日期是本月的8日，有興趣的申請者要盡快申請。

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合約助理電話中心經理的主要職責 :

為電話中心的電腦、通用系統、網絡及項目管理提供技術支援；

評估電腦和網絡系統的性能和適當性，並監督其採購、測試、安裝和操作；

監督電話中心電腦和網絡系統的穩定性；

協助製作電話中心的表現報告；

協助研發擬議的信息管理系統及其為未來發展所需的系統遷移；

協助電話中心經理處理中心的日常工作，包括督導客戶服務代表、執行培訓工作、及處理客戶諮詢和投訴等。



申請方法 :

申請表格(G.F. 340 (Rev. 7/2023))可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。

該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達聯絡地址。

已填妥的申請書須連同入職要求（a）的證明文件副本和過往及現時任職工作的詳細職責說明，以親身或郵寄方式於截止申請日期或之前送交聯絡地址，信封面須註明『申請合約助理電話中心經理』。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。

申請人如逾期遞交、未填妥申請表格、沒有使用指定表格、以傳真或電郵遞交申請、沒有提交所需證明文件副本、遞交的所需證明文件副本在指定日期之後才收到或所遞交的證明文件不足，有關申請將不獲受理。

申請人如獲邀參加面試，通常會在截止申請日期後六至十個星期內接獲通知。如遇到申請眾多等情況，可能需時稍長。申請人如未獲邀參加面試，則可視作落選論。

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責任編輯：陳玉蓮