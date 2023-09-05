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【想創業】年輕人想開展社創項目但又無錢? 「友邦想創基金」提供合共500萬港元資金

理財智慧 15:47 2023/09/05

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不少年輕人都想法多多，雖然有想法又有時間但最大的困難是缺乏資金，友邦香港宣佈推出「友邦想創基金」，提供合共500萬港元資金及項目發展支援，全方位支持年輕人發揮創意，以嶄新構思來開展社創項目。當中脫穎而出的5位優勝者將分別獲得100萬港元，實現社創夢想。

友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生表示，在與年輕人接觸的過程中，深刻了解他們內心抱持建構美好及可持續社會的宏大願景，希望以自己的力量回饋社會。因此推出全新『友邦想創基金』，透過提供資金及全方位支援回應其需要，支持他們開展有意義的社創項目，為社會帶來正面影響。

【渣馬2024】渣打馬拉松明年1月21日舉行 跑出指定時間可獲$10000獎金，詳見【下一頁

合共500萬港元資金 加專業導師傾囊相授

5位優勝者除了可各獲得100萬港元的「友邦想創基金」外，亦會在2024年首季參與一系列培訓工作坊，內容涵蓋市場策略、財政管理、能力提升及社創效益量度等四大範疇。此外，評審亦會按照優勝者的計劃書，安排經驗豐富的業內人士出任導師，提供一對一的指導，為優勝者指點迷津，全方位支援他們開創其獲獎的社創項目。  

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責任編輯：陳玉蓮

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