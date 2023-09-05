澳洲航空捲入賣空票風波 CEO疑因此提前兩個月退休

澳洲航空公司Qantas Airways（QAN）表示，在非法售票指控引發的輿論風暴中，該公司長期任職的首席執行官艾倫-喬伊斯（Alan Joyce）將提前退休。

喬伊斯是該公司任職15年的首席執行官，原定於11月退休，但他在周二（5日）的一份聲明中表示，由於過去幾周「對澳航的關注和過去發生的事件」，他將提前兩個月退休，但沒有詳細說明。

五天前，澳洲消費者監督機構起訴澳航，指控其2022年中期在航班取消後出售出售了約8000張航班機票，違反了消費者法。澳航曾兩次道歉，將責任歸咎於當時嚴峻的行業形勢。

澳航表示，喬伊斯的離職將有助於該公司「加快復興步伐」。在過去的十五年中，喬伊斯因裁員而經常受到批評，包括2011年因勞資糾紛而決定停飛整個澳航機隊。但喬伊斯在經歷了三年疫情導致的虧損後，上個月宣布年度利潤創下歷史新高，因此長期以來一直受到投資者的青睞。

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值得留意的是，票價換無航班之前，澳航就因成功爭取澳洲聯邦政府阻止競爭對手Qatar Airways卡塔爾航空公司增開飛往澳洲的航班的報導而面臨負面頭條新聞。

澳航還因決定讓疫情時期的近5億澳元（約合3.23億美元）航班積分在今年年底前到期而備受關注。

但自 8 月初以來，澳航的股價已下跌了 13%，原因是市場質疑它犧牲在客戶心中的長期聲譽為代價來實現利潤最大化。

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工黨參議員、運輸工人工會（Transport Workers Union）前主席謝爾頓（Tony Sheldon）在一份聲明中說：「喬伊斯留給澳航的遺產是......一個現在與低工資、無保障工作、非法解僱和欺詐消費者同義的品牌。」他認為，董事會在每一個步驟上都支持喬伊斯的行為，因此必須承擔同樣的責任。

澳航拒絕了採訪其董事長戈伊德（Richard Goyder）的請求。戈伊德在接受《澳洲金融評論報》採訪時說，現在是「謙遜的時候，我想你也會看到很多謙遜的表現。」

喬伊斯提前退休後，接替他的-哈德森（Vanessa Hudson）將從本周三（6日）起成為領導這家百年航空公司的首位女性。

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記者：張瑋婷