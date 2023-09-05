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【港股成交】恒指公司：港股成交下跌不等於失去活力　大市轉手率仍與長期平均值相若

股市 15:23 2023/09/05

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【港股成交】恒指公司:港股成交下跌不等於失去活力　大市轉手率仍與長期平均值相若

恒指公司發表網誌，指今年首8個月，香港股市日均成交額為1120億元，按年下跌12%，目前低於長期的上升趨勢，而今年日均成交額下跌，部分或與2021至2022年全球市場貨幣政策產生的充足流動性刺激股市成交帶來的高基數影響。

恒生科技指數交投較大市更活躍

值得留意的是，日均成交額下跌並不意味著港股失去活力，8月港股交易轉手率（成交額/市值）為85%（或12個月移動平均值為83%），與其長期平均值相若，可見市場交投仍維持活力。其中，恒生科技指數自其推出以來的交易轉手率平均為91%，比大市交投更為活躍。

自2021年1月以來，港股交易轉手率的12個月移動平均線介乎79%至87%之間，平均值為83%，即與長期平均值82%大致相若。鑑於股市交易轉手率趨勢大致穩定，日均成交額或成交額下跌反映了港股市值下跌，但交易量大致穩定。

相關文章：【刺激成交】港交所升3%　促進股市流動性專責小組名單出爐　唐家成任主席　本地+中外大行齊集

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【ET財智Talk】 美股「9月魔咒」會否應驗？高富金融梁偉民分析後市走勢及部署攻略

編輯：陳韻妍

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