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紐約市鼠患成災 推另類「觀鼠旅遊」吸引旅客

環球社會熱點 16:00 2023/09/05

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美國紐約市數月前任命該市首位滅鼠官，年薪高達17萬美元專治鼠患，但該市老鼠仍橫行無忌。當地最近更興起「觀鼠旅遊」，會有導遊帶領旅客走遍市內各個被老鼠佔領的地區，旅客會與大群老鼠近距離接觸。

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早於2014年的一項研究表明，紐約市約有200萬隻老鼠，相當於該市四分一居住人口。

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《紐約郵報》上周報道，旅遊公司Real New York Tours老闆米勒（Luke Miller）制定行程時，特別在唐人街附近的哥倫布公園 （Columbus Park） 增設一站，讓遊客可觀看當地的老鼠。

米勒形容老鼠就像紐約市的新星一樣，備受媒體關注。

紐約導遊Kenny Bollwerk則專門設計了深夜觀鼠，涵蓋紐約洛克菲勒中心（Rockefeller Center）和皇后區法拉盛等鼠來鼠往的地點。

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Kenny Bollwerk在短片平台TikTok也有直播鼠蹤，活躍時有上萬人收看老鼠在紐約市活動的直播，深受網民關注。

但他直言自己不喜歡老鼠，直播目的是促使紐約市滅鼠。他呼籲人們向該市的公營部門投訴。

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責任編輯：鄭錦玲

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