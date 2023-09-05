【業績速報】攜程次季賺6.3億 按季跌81% 累股價急瀉7.8%

攜程集團（09961）公布，截至6月底止，第二季淨利潤6.3億元（人民幣，下同），按年增長8.1倍，但按季卻下跌81%；淨營業收入112億元，按年上升1.8倍，按季升22%，主要受惠於旅遊市場的顯著復甦。

第二季國內的酒店預訂量按年增長1.7倍，較2019年疫情前同期增長超過60%。出境酒店和機票預訂量恢復到2019年疫情前同期水平的60%以上。

攜程周二（5日）收報304元，跌7.8%，成交額10.5億元。

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截至6月底止上半年計，攜程虧轉盈賺40.06億元，上年同期蝕9.2億元；營業額204.73億元，按年升151.9%。按非公認會計準則，上半年扭虧為盈，淨利潤54.99億元，對比去年同期虧損2.39億元。

聯合創辦人、董事局主席梁建章在業績會上表示，集團第三季可受惠於休閒需求帶動，旅遊市場繼續保持強勁勢頭。暑期國內酒店預訂較2019年同期增逾70%，高峰增速達100%。暑期出境機酒預訂恢復至2019年同期八成水平，高峰甚至超過2019年水平。此外，國際OTA平台較2019年繼續保持三位數增長。

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記者：李兆明