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【中國經濟】大摩：市場對中國投資過度　相反印度則展示更多投資機會

股市 14:59 2023/09/05

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【中國經濟】大摩：市場對中國投資過度　相反印度則展示更多投資機會

摩根士丹利董事總經理Jitania Kandhari表示，中國經濟持續受衝擊，加上當地槓桿率過高，供應過剩，故市場對中國投資過度，相反印度則出現投資不足的情況，當地正存在更多的投資機會。

企業紛推行「中國加一」策略

Kandhari指，印度的投資佔經濟增長的比重下降，但隨企業紛推行「中國加一」策略，透過實施供應鏈多元化以增加韌性，印度的投資及製造業有助回升。

「印度的住宅及房地產市場均出現供應不足，當地房地產市場正展開一輪新的周期，環球企業準備於印度設立中心，故印度故事絕對令人感到會延續下去，相反中國則供應過剩，而且樓市正陷入泥沼。」

Kandhari又稱，投資者需要留意，無論是公營或私營中國資產，面對地緣政治升溫，風險溢價均上升，同時當地名義經濟增長正崩塌。

相關文章：【中美關係】美商務部長雷蒙多︰美企對中國耐性正逐漸減弱　冀獲公平競爭環境

相關文章：【環球經濟】穆迪：全球經濟將放緩　列3大因素包括中國增長放緩

編輯：陳韻妍

經濟 中國市場 中國 地緣政治
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