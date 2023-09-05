【券商點睇】包裝水基本盤穩固及飲料布局成效顯 農夫山泉高質量成長可期

西南證券表示，農夫山泉（09633）包裝水基本盤穩固，飲料多品類前瞻性布局成效顯著。中長期看，公司基本盤保持滲透率提升穩健增長，風口來臨後新品放量將帶動增長提速，高質量成長可期，並維持「買入」評級。

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早前農夫山泉公布，今年上半年實現營業收入204.6億元，按年增23.3%；純利57.8億元，按年增25.3%。該行指出，按品類銷售看，包裝水受惠於疫後渠道恢復，保持穩健增長；茶飲料增長提速，一方面「東方樹葉」立足產品創新，通過豐富口味進一步完善品類佈局，另一方面「茶π」確立新世代果味茶的定位，通過品牌宣傳打開年輕消費者市場。

功能飲料與潮流活動加強聯合宣傳，持續擴大影響力；果汁飲料水溶C100受益於維生素需求增加，農夫果園新包裝亦獲得認可，NFC果汁強化天然健康屬性亦透過差異化宣傳做好高端定位。





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該行又指，集團包裝水業務佔比51.0%，飲料業務佔比48.4%，產品結構健康，雙輪驅動成長。公司持續開拓水源地壁壘深厚，包裝水業務貢獻穩定收益，為長周期培育飲料新品提供底氣。同時公司亦採取多方下注的策略布局飲料產品矩陣，開闢以「東方樹葉」為代表的第二增長曲線，用長期主義優選品類的思想作為戰略引領。

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記者：鄭昊彤