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【大行報告】大和：預測承銷股本回報率高 上調中國財險至「買入」評級

股樓投資 16:42 2023/09/05

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大和表示，在預測承銷股本回報率較高，並且盈利有可見性提升下，基於GGM將中國財險（02328）目標價上調4%，由11.5元升至12元，並將該股評級從「跑贏大市」上調至「買入」，並將2023至2025年盈利預測上調1%至4%。中國財險周二（5日）收報9.29元，跌0.7%。
 

 

【同場加映】溫股知新：內地出力谷 港股動力足？

溫股知新
【溫股知新】內地出力谷 港股動力足？

 

該行指出，公司財險綜合成本比率（CoR）目前處於持續改善的軌道上，集團管理層認為，由於通過非貨幣服務向客戶提供了嚴格的風險防範措施，自然災害對集團的影響將會下降。此外，在目前市場份額的監管下，大和預計車險競爭格局將會改善。

 

 

【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁

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責任編輯：鄭昊彤

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中國財險（02328） 大行報告 買入 目標價 港股 中國

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