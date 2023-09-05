【大行報告】大和：預測承銷股本回報率高 上調中國財險至「買入」評級

大和表示，在預測承銷股本回報率較高，並且盈利有可見性提升下，基於GGM將中國財險（02328）目標價上調4%，由11.5元升至12元，並將該股評級從「跑贏大市」上調至「買入」，並將2023至2025年盈利預測上調1%至4%。中國財險周二（5日）收報9.29元，跌0.7%。



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該行指出，公司財險綜合成本比率（CoR）目前處於持續改善的軌道上，集團管理層認為，由於通過非貨幣服務向客戶提供了嚴格的風險防範措施，自然災害對集團的影響將會下降。此外，在目前市場份額的監管下，大和預計車險競爭格局將會改善。

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責任編輯：鄭昊彤