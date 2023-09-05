【大行報告】滙豐：擁中國最大醫生社群 首予醫脈通「買入」評級

滙豐環球研究表示，藥企正分派更多資源到數碼營銷公司，預計醫師渠道在各個營銷目標中增長最快，而醫脈通（02192）在這板槐的市佔率約為20%，擁有中國最大的醫生社群及許多經驗。該行首予公司「買入」評級，目標價10元。





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該行料公司2023年經調整淨利為2.3億元（人民幣，下同）較市場預期高74%，主要考慮到上半年業績優異，2024年預測則低於市場預期30%，料為1.2億元，以反映更高的營銷及研發開支，認為公司需持續投入業務擴張及科技開發，才能保持其領先地位。

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醫脈通早前公布今年中期業績，期內營業額1.7億元，按年升31.5%。純利9,871.8萬元，按年升266%；每股盈利13.75分。派中期息10.67分，上年同期不派息。

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責任編輯：鄭昊彤