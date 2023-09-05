【電動車】寶馬推全球首款「電動防彈車」　續航力380公里

▲ i7 Protection的重量達4,900公斤，較普通的i7車款重1,500公斤，車門玻璃厚度達3吋。（BMW）

德國汽車製造商寶馬（BMW）有悠久的防彈車製造歷史，由上世紀70年代起，已開始為需要特殊保護的客戶提供定制化服務。寶馬在「2023慕尼黑車展」上推出全球首款電動防彈車「i7 Protection」，續航力達380公里，預計於12月開始交付。

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寶馬表示，i7 Protection是全球首款將防護性能和可持續性相結合的車，目前沒有任何直接或類似的競爭對手。

據官方介紹，該車是以寶馬旗艦轎車i7 xDrive60 基礎打造，採用Protection Core設計，將標準的車身部件替換為所需強度的裝甲鋼，這種材料體積更小，能增加車的內部空間。至於該車的防護等級為VR9，可抵禦槍擊和爆炸，甚至可以防禦無人機攻擊和手榴彈碎片。

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此外，i7 Protection的重量達4,900公斤，較普通的i7車款重1,500公斤，車門玻璃厚度達3吋，但仍能在9秒內由0加速每小時100公里，續航力達380公里。該車還配備了專用的iDrive訊息娛樂系統，可控制對講系統、燈光、與外界溝通等特殊功能。

責任編輯：陳卓賢

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