南韓教師陷心理健康危機潮 教育系統恐崩潰

南韓早前發生小學教師因不堪家長壓力輕生，引發當地關注老師權益。南韓有調查顯示，當地超過25%老師稱在過去5年內曾接受心理健康治療，有醫生團體直言，如果教師心理健康危機未能解決，恐致教育系統崩潰。

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南韓教師工會聯會4月訪問超過1.1萬名教師，當中26.6%受訪教師表示，曾在過去5年內接受心王治療。根據政府數據，2018年至今年6月間，南韓多達約100名公立學校老師輕生，單是2023上半年已有11宗。

南韓神經精神科協會7月初曾發出警告，指出如果持續忽視當地教師的權益，教育系統恐怕面臨崩潰危機。心理醫生兼協會成員Kim Hyun Soo在周一（4日）舉辦的集會上重申，南韓的學校正面對嚴峻挑戰。

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首爾國會議事堂前於周一在舉行集會，追悼近日輕生的首爾瑞草區小學教師，參與人數估計高達近2萬人。南韓全國教師將當天定為「公共教育暫停日」，多數同業人士請假參加追悼。

除瑞草區小學教師輕生外，南韓在近4日內接連爆發3宗同類事件。其中兩宗輕生事件中，兩名教師控訴無法應對工作及家長大量投訴的壓力。連串事件發生後，南韓教師心理健康成為當地焦點。

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責任編輯：吳漢培