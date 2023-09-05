【生成式AI】加密貨幣交易所Bybit推TradeGPT　提供實時市場分析

▲ Bybit希望TradeGPT能充當 Web3指數世界的導師和指南。（法新社）

生成式人工智能（Generative AI）正在各行業廣泛應用，不少企業甚至推出自家AI工具，務求提升服務質素。加密貨幣交易所Bybit日前推出AI教育工具「TradeGPT」，為用戶提供實時市場分析，甚至免費指導金融教育方面的知識。

【智慧城市】理大夥香港航天 增衛星產學研交流

Bybit表示，由於一般版本的ChatGPT沒有實時數據，因此無法提供最新的市場趨勢或動向方面的內容，很多資料的最後更新只是到2021年9月。

TradeGPT則是結合ChatGPT和Bybit內部ToolsGPT而成，用戶可通過TradeGPT存取Bybit平台的實時市場數據、交易分析和技術分析工具，因此能以多種語言提供實時市場分析，且解答不同的市場問題。

【MR眼鏡】傳Meta夥LG研高端Quest眼鏡 價格低於蘋果Vision Pro

Bybit希望，TradeGPT能充當 Web3指數世界的導師和指南，包括提供即時的市場策略，並為用戶正在討論的策略推薦合適的產品。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。